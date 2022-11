Fatalnie wykonany karny przez Lewandowskiego

W Bayernie Monachium, w którym "Lewy" grał od 2014 roku do końca poprzedniego sezonu, Polak słynął ze skuteczności z 11 metrów. Tym razem jednak zawiódł. Po jego uderzeniu piłka odbiła się od słupka i opuściła boisko. Wówczas w stolicy Katalonii utrzymywał się bezbramkowy remis.



To nie zdarza się często, ale musimy Wam to przekazać. Robert Lewandowski... nie strzela rzutu karnego!



Mecz Barcelony z Almerią trwa w CANAL+ PREMIUM i @canalplusonline: https://t.co/7LF4QOEoripic.twitter.com/eEO1Mm2oci — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2022





Smaczku sprawie dodaje fakt, że było to pierwsze w Barcelonie podejście Lewandowskiego do wykonania rzutu karnego. Od sezonu 2005/06 pierwszych "jedenastek" w klubie nie wykorzystało tylko dwóch zawodników: David Villa (w meczu przeciwko Levante w 2013 roku) oraz przed dwoma laty Antoine Griezman w spotkaniu z Betisem.



1 - Since 05/06, Robert Lewandowski has joined David Villa (April 2013 v Levante) and Antoine Griezmann (November 2020 v Betis) to fail his first penalty taken for #Barcelona in @LaLigaEN. Stumble. pic.twitter.com/kTAh5oQfXo — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2022





Lewandowski zdobył dotychczas 13 goli w hiszpańskiej lidze i jest najskuteczniejszy. Przed pierwszym gwizdkiem odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza hiszpańskiej ekstraklasy w październiku.

Pożegnanie Pique

Spotkanie prowadzącej po 12 kolejkach w La Lidze Barcelony z 15. dotąd w tabeli Almerią było pożegnalnym meczem słynnego obrońcy Dumy Katalonii Gerarda Pique, który w miniony czwartek nieoczekiwanie ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery.

Duma Katalonii wygrała ostatecznie 2:0 po golach Ousmane Dembele i Frankiego de Jonga. Po meczu Lewandowski na pewno odetchnął z ulgą, bo jego zmarnowany rzut karny nie zadecydował o stracie punktów Barcelony.