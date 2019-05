Czyste konto i historyczny awans. Polski bramkarz zagra w Bundeslidze

Grająca dotąd w drugiej lidze ekipa Polaka przystępowała do spotkania w uprzywilejowanej sytuacji. W miniony czwartek Union zdołał ugrać na wyjeździe remis 2:2, a to oznaczało, że na własnym boisku zaliczkę wystarczyło obronić.

Nieuznany gol

Ale Stuttgart ani myślał oddawać miejsca w Bundeslidze bez walki. Gracze tej drużyny od pierwszej minuty rzucili się do ataku. Blisko celu byli już po kilkudziesięciu sekundach, ale po zamieszaniu po rzucie rożnym świetną obroną popisał się Gikiewicz.

Polak skapitulował w dziewiątej minucie. Jak się jednak okazało, nie miało to żadnych konsekwencji. Z rzutu wolnego pokonał go Denis Aogo, ale na spalonym był Nicolas Gonzalez i po analizie VAR sędzia słusznie nie uznał trafienia.

Stuttgart nacierał. Widać było, że przewaga umiejętności jest zdecydowanie po stronie pierwszoligowca. Gikiewicz ratował skórę kolegów też chwilę przed przerwą po mocnym strzale Stevena Zubera.

Dwa słupki w dwie minuty

Niewykorzystane sytuacje mogły się zemścić. Po godzinie gry Union jakby się przebudził i w zaledwie 120 sekund miał dwie wyborne szanse. Przed oboma stanął Suleiman Abdullahi, ale Nigeryjczyk za każdym razem trafiał tylko w słupek. Gospodarze mogli mówić o naprawdę wielkim pechu.

Unionowi nie udało się wygrać (w końcówce jeszcze jedna świetna interwencja Gikiewicza), ale w Berlinie rozpaczy nie ma. 0:0 oznacza, że berlińczycy po raz pierwszy w historii awansowali do Bundesligi. Stuttgart po dwóch sezonach w elicie, wraca na niemieckie zaplecze.

Union Berlin - Vfb Stuttart 0:0 (2:2)

*awans Unionu