Kibice Chelsea korzystali z usług zbankrutowanego biura podróży. Klub zapłaci za ich wyjazdy

W poniedziałek najstarsze na świecie biuro podróży Thomas Cook ogłosiło upadłość. Obecnie na wakacjach wykupionych w tym biurze może przebywać nawet 600 tysięcy osób, w tym 150 tysięcy Brytyjczyków.

Biuro oferowało nie tylko wycieczki, ale też podróże na mecze piłki nożnej. Z Thomas Cook blisko współpracowała Chelsea. Za wyjazdy wykupione za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej The Blues odpowiadało właśnie to biuro podróży.

Zostali na lodzie

Liverpool się nie zatrzymuje. Stamford Bridge zdobyte Liverpool pokonał... czytaj dalej » W związku z ogłoszeniem upadłości wielu kibiców Chelsea zostało na lodzie w kontekście najbliższych spotkań wyjazdowych. W przyszłym tygodniu londyńczycy rozegrają dwa mecze w delegacji. W środę w Lille w Lidze Mistrzów, a w niedzielę w Southampton w Premier League.

W oficjalnym komunikacie klub potwierdził, że organizowany przez Thomas Cook wyjazd do Lille (2 października) nie dojdzie do skutku. Chelsea stanęła jednak na wysokości zadania i ogłosiła, że zorganizuje wyjazd na to spotkanie na własną rękę i na swój koszt. Kibice, którzy pierwotnie mieli jechać do Francji z biurem podróży, wkrótce dostaną szczegółowe informacje na ten temat.

Na wsparcie fani Chelsea mogą też liczyć w przyszłą sobotę przy okazji wyjazdu na ligowy mecz z Southampton, za co również odpowiadał Thomas Cook. W najbliższym czasie kibice będą musieli zarejestrować się jeszcze raz na oficjalnej stronie Chelsea, a klub pokryje koszty tej podróży.

Following today’s news that Thomas Cook has ceased trading, we have an update for supporters who had planned on using their services to travel to our forthcoming away fixtures... https://t.co/XChUrPZOZq — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 23, 2019

Inaczej sprawa ma się z dwoma kolejnymi wyjazdami Chelsea w Lidze Mistrzów - 23 października z Ajaksem i 27 listopada z Valencią. Według informacji klubu ze Stamford Bridge wszyscy, którzy zdecydowali się na wyjazdy z Thomas Cook, nie zostali obciążeni żadnymi kosztami.

Będą musieli samodzielnie poszukać innego sposobu dotarcia na stadiony w Amsterdamie i Walencji, ponieważ londyński klub nie przewiduje zorganizowanego wyjazdu na te spotkania.