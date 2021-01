Śledztwo w sprawie pochodzenia gwiazdy HSV. To piłkarz zaginiony pięć lat temu?

Wątpliwości dotyczące pochodzenia Gambijczyka pojawiły się już w 2019 roku, a sprawa ujrzała światło dzienne dzięki publikacji dziennika "Bild". Redaktorzy tego tytułu postawili śmiałą tezę, że piłkarz nie urodził się 6 września 1998 roku, ale niemal trzy lata wcześniej. Tak naprawdę ma się nazywać Bakery Daffeh, co dziennikarzom potwierdzić mieli trenerzy pamiętający go z występów w afrykańskich ligach. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ślad po Daffehu zaginął nagle pięć lat temu.

Antropolog pomaga policji



Po co Jatta miałby fałszować swoje dane? Odpowiedź jest bardzo prosta. W 2015 roku, kiedy piłkarz zjawił się w Niemczech, tamtejsze prawo zezwalało na zamieszkanie w tym kraju uchodźcom poniżej 18. roku życia. Jeśli Jatta to rzeczywiście Daffeh, miał w tamtym okresie 20 lat i takiej zgody by nie otrzymał.

"Jatta wjechał do Niemiec latem 2015 roku i został zarejestrowany w Bremie. Jako adres e-mail w dokumentach wpisał bakarydaffeh*@*****" - podawał "Bild" w jednej ze swoich publikacji.

Sprawą zainteresowały się niemieckie władze, a dochodzenie nabrało tempa. Obecnie nad ustaleniem tożsamości piłkarza HSV pracuje szef katedry antropologii Uniwersytetu we Fryburgu. Zdaniem "Bilda" otrzymał on już od policji kryminalnej archiwalne nagrania przedstawiające Daffeha i aktualne Jatty. Jeśli antropolog stwierdzi zgodność, piłkarzowi grożą poważne konsekwencję, włącznie z pozbawieniem wolności.

Odbyło się już przeszukanie mieszkania Jatty w Hamburgu. Śledczy zabezpieczyli wszystkie znalezione nośniki danych takie jak komputery i telefony komórkowe.

- Wobec Jatty zachodzi podejrzenie naruszenia ustawy o pobycie stałym. Mógł podać nieprawdziwe dane, by uzyskać pozwolenie na zamieszkanie w Niemczech. Jak dotąd są to tylko wstępne ustalenia. Przeszukanie służy do dalszych wyjaśnień - oznajmiła rzeczniczka niemieckiej prokuratury Nana Frombach, cytowana przez "Bilda".

Prawnik Jatty przyznał w krótkiej rozmowie z agencją DPA, że złoży wniosek o wgląd do akt i dopiero wtedy skomentuje sprawę.

Pełne wsparcie dla swojego piłkarza wciąż deklaruje HSV, a sam Jatta do sprawy na razie się oficjalnie nie odniósł. W mediach społecznościowych skarżył się jedynie na "polowanie na czarownice" i kampanię oszczerstw. Do redakcji "Bilda" miał natomiast przesłać skan odpisu z aktu urodzenia.

Jatta występuje w Hamburgu od 2016 roku. Ma na koncie 16 występów w Bundeslidze i 56 na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Strzelił w nich osiem goli, z czego dwa w ostatnich trzech meczach. Jest czołową postacią zespołu, który stara się o powrót na najwyższy szczebel rozgrywek.