Stracił przytomność i wszystkich przestraszył. Rzadka dolegliwość znów dała o sobie znać

Chwilowa niemoc

Wyraźnie przerażeni piłkarze od razu wezwali pomoc. Minęło kilkanaście sekund, służby medyczne na dobre nie zdążyły się jeszcze zająć piłkarzem, gdy nagle ten się ocknął. Niedługo potem był już na nogach.

35-latek o własnych siłach zszedł za linię boczną, a potem... wrócił na boisko i nawet dograł do końca spotkanie. Kilka godzin po meczu także nie narzekał na żadne dolegliwości. "Więcej strachu niż krzywdy" - napisał na Instagramie, dziękując za wsparcie fanom, którzy się o niego martwili.



Kibice, którzy wnikliwie nie śledzą poczynań Gomisa faktycznie mogli czuć się bardzo zaniepokojeni. Okazuje się jednak, że Francuz miewał podobne przygody.

Od młodości zmaga się z rzadko spotykaną u piłkarzy dolegliwością - omdleniami wazowagalnymi, które nie stanowiły przeszkody w kontynuowaniu przez niego kariery. Wyniki testów medycznych, które przechodził w kolejnych klubach wypadały wzorowo.

Omdlenia są następstwem nagłego spadku ciśnienia, a co za tym idzie chwilowym ograniczeniem dopływu krwi do mózgu. Taką reakcję organizmu mogą powodować różne czynniki, między innymi wysiłek fizyczny, wysoka temperatura czy stres.

Zdjęcie prezentowane powyżej wykonano dwa lata temu, gdy Gomis był graczem Galatasaray. Sytuacja była niemal identyczna. Tracąc przytomność, Francuz także przestraszył pozostałych piłkarz, a po chwili doszedł do siebie i dograł spotkanie do końca.

Inny przypadek? Rok 2015 i mecz angielskiej ekstraklasy. Grając w barwach Swansea przeciwko Tottenhamowi, Gomis też zasłabł. Tamtego spotkania jednak nie dokończył. Murawę opuścił na noszach, z maską tlenową na twarzy. Później tłumaczył, że niedyspozycja wywołana była stresem i zmęczeniem, co było spowodowane problemami zdrowotnymi jego ojca.

O swojej dolegliwości wychowanek Saint-Etienne dowiedział się już na początku kariery. Gdy grał jeszcze we Francji, tracił przytomność podczas meczów aż trzykrotnie i to w przeciągu kilku miesięcy.