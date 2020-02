Chciał zachować się jak Neuer. Skończyło się kuriozalnym golem

Sędzia z zakazem stadionowym. Uderzył piłkarza głową w twarz Włoski sędzia... czytaj dalej » W ramach Azjatyckiej Ligi Mistrzów południowokoreański Jeonbuk Motors podejmował gości z Japonii, ekipę Yokohama F. Marinos.



W 79. minucie miejscowi zaatakowali. Musieli, bo przegrywali 0:2. Z własnej połowy obrońca posłał długie podanie w stronę pola karnego rywali.

Kajikawa przeprosił kolegów

Strzegący bramki gości Kajikawa zaryzykował. Wybiegł na 25. m, na dodatek w okolice linii bocznej i próbował wybić piłkę.

Prawdopodobnie w przeszłości wielokrotnie oglądał w akcji Manuela Neuera. Golkiper reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium uważany jest za prekursora gry poza polem karnym.

Tym razem Kajikawa jednak miał pecha. Swojego obrońcy nie zauważył, więc panowie prawie się zderzyli. Piłki żaden z nich nawet nie trącił.

Dopadł do niej za to Kyu-seong Jo z Motors i technicznym uderzeniem posłał do siatki.



Kajikawa gestem przeprosił kolegów, co innego mu zostało. I tak miał szczęście, bo wynik już się nie zmienił. Goście wygrali 2:1. 28-latek w zwycięskiej drużynie debiutował - barwy klubowe zmienił 4 stycznia, do Yokohama F. Marinos trafił z Tokushima Vortis.