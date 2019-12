"Oparł się o otwartą barierkę". Kulisy domowego wypadku gracza Borussii

O kontuzji klubowego kolegi Łukasza Piszczka poinformowała w poniedziałek Borussia. Jak można było przeczytać w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej klubu, Witsel miał nieszczęśliwy wypadek w domu, w którym doznał urazu twarzy. Musiał przejść operację i nie zagra do końca roku. Zabieg przebiegł pomyślnie, a Belg wyszedł już ze szpitala.

Kibice BVB z pewnością zaczęli zastanawiać się, co za nieszczęśliwy wypadek spotkał czołowego piłkarza drugiej linii klubu z Westfalii - w 21 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Wypadek w domu, szybka operacja. Zagadkowa kontuzja gracza Borussii Dortmund Axel Witsel... czytaj dalej »

"Twarzą w dół ze schodów"

We wtorek belgijskie i niemieckie media opisały dokładnie, co stało się 30-latkowi. Wszystko miało mieć miejsce po ostatnim, wygranym 5:0 meczu Borussii z Fortuną Duesseldorf. "Witsel oparł się o otwartą barierkę ochronną na piętrze" - relacjonuje belgijska gazeta "Het Laatste Nieuws". Piłkarz ma ją zainstalowaną po to, by jego małe córki Mai-Li (lat 4) i Evy (2) nie mogły wejść na schody.

"Bild" dodaje: "Myślał, że barierka była zamknięta, ale pomylił się" - czytamy. "Spadł twarzą w dół ze schodów i doznał głównie obrażeń twarzy. Złamanie kości nosowej było jedną z konsekwencji katastrofy" - można przeczytać w "HLN".

Gazeta dodaje, że "piłkarz został natychmiast przewieziony do szpitala Nord w Dortmundzie. Trafił na oddział intensywnej terapii. Tam przeszedł operację jamy ustnej i twarzy. Jego żona Rafaella była u jego boku".

Cztery mecze bez Belga

Witsel na pewno opuści co najmniej trzy mecze w Bundeslidze - tyle kolejek jego klub czeka jeszcze w tym roku. Ponadto nie zagra też we wtorkowym starciu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. W nowym roku liga niemiecka wznawia rozgrywki 17 stycznia.