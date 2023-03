Trener Motoru Lublin uderzył prezesa? "Głowa była rozcięta"

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Motor gra w drugiej lidze, to trzeci szczebel rozgrywkowy, marzy o pierwszej. W niedzielę wygrał w Lublinie z GKS Jastrzębie, jest ósmy w tabeli.

Po meczu miało dojść do zaognienia konfliktu między trenerem Goncalo Feio i prezesem klubu Pawłem Tomczykiem. Miesiąc temu szkoleniowiec opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zarzucił prezesowi "bojaźliwą postawę", która "utrudnia rozwój klubu i drużyny".

"Cała Polska odśnieża boiska, Lublin nie" – napisał dalej.



Uściślając, moją wypowiedż zablokował P.Tomczyk, za moimi plecami. Prezes, swoją bojażliwą postawą utrudnia rozwój klubu i drużyny.

Mosir, M.Wątróbka lenistwem i kombinatorstwem szkodzą @MotorLublin. Cała Polska odśnieża boiska, Lublin nie.

Dalej Nas i Właściciela będą oszukiwać? — Gonçalo Feio (@FeioGoncalo) February 5, 2023





Feio to Portugalczyk, wcześniej pracował w Rakowie Częstochowa i Legii Warszawa. Wymienia się go w gronie kandydatów do objęcia stanowiska asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, jego rodaka Fernando Santosa. Ma żonę Polkę, ich córka urodziła się już w Polsce.

Źródło: Newspix Goncalo Feio (z lewej) i Paweł Tomczyk

"Prezes po tomografii głowy"

Po zakończeniu pomeczowej konferencji w niedzielę doszło do szarpaniny między szefem Motoru a szkoleniowcem. Ten pierwszz miał zostać uderzony i z raną głowy trafić do szpitala.

Motor nie postawił się faworytowi. Raków w grze o kolejny Puchar Polski Piłkarze Rakowa... czytaj dalej » - Prezes został uderzony kantem plastikowej kasety na dokumenty. Trafiła go centymetry od oka. Nie ma wewnętrznych obrażeń, skończyło się na paru szwach, głowa była rozcięta. Właściciel dzisiaj wyda oświadczenie w tej sprawie. Prezes wyszedł ze szpitala, jest po tomografii głowy – przyznaje w rozmowie z eurosport.pl rzeczniczka klubu Paulina Maciążek.

Do szarpaniny i uderzenia miało dojść poza salą konferencyjną.

Na spotkaniu z dziennikarzami trener wystąpił sam, czym był mocno zdziwiony. Zwykle towarzyszy mu rzeczniczka, która wyjątkowo na konferencji nie usiadła obok trenera.

- Przed konferencją przyszedł i mnie obraził. Przez cały dzień nie kontaktował się ze mną, nie było współpracy, nie otrzymałam od niego składu na meczu. Nie chcę mówić, co mi powiedział, nie było to naprawdę miłe. Poszłam do prezesa i powiedziałam, że nie jestem w stanie więcej nakładać maski i z uśmiechem na konferencji pokazywać, że jest wszystko w porządku. Trener w przeszłości obrażał mnie i krzyczał wielokrotnie – relacjonuje Maciążek.

Właśnie słowa, jakie miały paść ze strony trenera pod adresem rzeczniczki, miały być zarzewiem niedzielnej szarpaniny, która skończyła się uderzeniem.

Źródło: Newspix Goncalo Feio został trenerem Motoru we wrześniu

Trener nie komentuje

To wersja klubu. Trener poprosił o SMS. Później, mimo wielu prób, nie odpowiedział na prośbę o rozmowę. Prezes Motoru nie odbiera telefonu.

Motor ma wydać w poniedziałek oświadczenie.

- Klub tej sprawy na pewno tak nie zostawi. Wszystko zaszło za daleko. Czy trener zostanie zwolniony? Proszę czekać na oświadczenie właściciela – prosi rzeczniczka.

Właścicielem Motoru jest Zbigniew Jakubas, stały bywalec setki najbogatszych Polaków według magazynu "Forbes".