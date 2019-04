Awantura po meczu Milanu. Wymienił się koszulkami, żeby zadrwić z rywala

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

14.04 | Krzysztof Piątek miał w meczu z Lazio dwie dogodne sytuacje na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w lidze włoskiej, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Polski snajper Milanu w jednej sytuacji podpadł też rzymianom za rzekome symulowanie faulu.

Konflikt między nimi zaczął się przed meczem. - Brakuje nam powtarzalności, ale wybieramy się na San Siro po zwycięstwo. Jesteśmy silniejsi, nie ma nawet porównania, patrząc na indywidualności - podgrzewał atmosferę przed konfrontacją w Mediolanie obrońca Lazio.

Zawodnik "Rossonerich" odpowiedział mu na Twitterze: "Ok, Acerbi, do zobaczenia w sobotę".

Napięta atmosfera była przez całe spotkanie. Jeszcze przed końcowym gwizdkiem za krytykowanie decyzji sędziego na trybuny został wyrzucony trener rzymian Simone Inzaghi. Gdy schodził do szatni, w jego stronę poleciała plastikowa butelka rzucona przez jednego z miejscowych fanów.

Ostatecznie gospodarze wygrali 1:0. Po końcowym gwizdku nerwy puściły piłkarzom obu drużyn. Na boisku doszło do przepychanek. Obrońca gospodarzy Mateo Musacchio popchnął Luiza Felipe z Lazio, w wyniku czego Brazylijczyk wpadł na piłkarza "Rossonerich" Suso. Na murawie wywiązała się awantura, podczas której szczególnie aktywny był strzelec jedynej bramki Franck Kessie.

Sytuację opanował dopiero Gennaro Gattuso. Szkoleniowiec Milanu, który podczas kariery piłkarskiej nigdy nie unikał boiskowych scysji, tym razem sam rozdzielał zwaśnionych zawodników.

Źródło: Getty Images Gennaro Gattuso rozdzielał zawodników

- Dostrzegłem z linii bocznej narastające napięcie z obu stron. Najważniejsze, że nie doszło do eskalacji konfliktu. Jako piłkarz byłem mistrzem takich sytuacji, ale teraz jestem już starszy - komentował Gattuso.

"Podżeganie do nienawiści"

Sprawa nie rozeszła się jednak po kościach. Za sprawą Bakayoko miała swój dalszy ciąg. Kiedy piłkarze Milanu wreszcie ruszyli w stronę trybun, by cieszyć się z wygranej z kibicami, francuski pomocnik paradował z koszulką Acerbiego. Prezentował ją niczym trofeum, choć przecież wymienił się na trykoty w geście podziękowania za dobrą grę.

"Jest mi przykro, ponieważ wymieniłem się koszulkami, by zakończyć tę sprawę. Podżeganie do nienawiści nie ma nic wspólnego ze sportem i jest oznaką słabości" - skomentował na Twitterze prowokację piłkarza Milanu rozżalony obrońca Lazio.