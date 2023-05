Piłkarz Legii wymierzał ciosy rywalom. "Są dwie strony medalu"

Asystent trenera i przyszły trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga po wygranym przez Legię Warszawa finale Pucharu Polski we wtorek na PGE Narodowym.

Skandaliczne sceny po finale Pucharu Polski. "Pewna granica została przekroczona" Wielkim skandalem... czytaj dalej » Warszawski zespół pokonał Raków po emocjonującym konkursie rzutów karnych i po raz 20. w historii zdobył Puchar Polski. Wcześniej atmosfera była napięta, ukarani żółtymi kartkami zostali nawet trenerzy Kosta Runjaic (Legia) i Marek Papszun (Raków), a piłkarze obu drużyn nie szczędzili sobie uszczypliwości i ostrej gry.

Najgorsze wydarzyło się zaraz po tym, jak Kacper Tobiasz obronił rzut karny wykonywany przez Mateusza Wdowiaka, czym zapewnił wygraną Legii.

Piłkarze stołecznego klubu biegli w kierunku trybuny zajmowanej przez ich kibiców, ale mijali ławkę częstochowian. Właśnie wtedy doszło do zamieszania z udziałem Mladenovicia.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak zawodnik Legii zostaje kopnięty przez jednego z rywali, a następnie Serb wymierza cios jednemu z rezerwowych Rakowa. Na tym nie koniec, bo po chwili podbiegają w jego kierunku Wiktor Długosz i Jean Carlos, którzy także przyjmują uderzenia.



"Widziałem na własne oczy"

Do sytuacji odniósł się po meczu trener Papszun, który powiedział, że "granica została przekroczona" i zaznaczył: "Wstydziłbym się, mając takiego piłkarza jak Mladenović".

Reporter TVN 24 Adrian Mielnik zapytał o wspomniane zdarzenie również asystenta trenera Dawida Szwargę. Ten podziela zdanie Papuszna.

- Jestem zwolennikiem emocji na meczu, to jest piłka nożna i emocje są wpisane w nasz zawód. Natomiast bicie zawodników, a tego dopuścił się jeden zawodnik Legii, co widziałem na własne oczy, to już przekroczenie pewniej granicy. Musieliśmy jakoś zareagować – powiedział.

Przyszły pierwszy trener Rakowa nie chciał jednak dyskutować na temat kary, o którą miałby ewentualnie wnioskować częstochowski klub. – To już nie po mojej stronie – zaznaczył.

"Nie postąpiłby tak bez powodu"

Jak na pytanie o zachowanie Mladenovicia zareagowali piłkarze Legii?

- Ciężko mi to oceniać na gorąco, nie widziałem nawet żadnego filmu. Bez żadnej przyczyny Filip by tak nie zrobił. Znam go, jest wybuchowym zawodnikiem, ale nie postąpiłby tak bez powodu – mówił Paweł Wszołek.

- Przez cały mecz był "ogień". Iskrzyło między sztabami i piłkarzami, był to mecz walki. Było to wiadomo, odkąd dostaliśmy czerwoną kartkę, nastawiliśmy się na grę z kontrataku i stałe fragmenty. Dlatego ten mecz tak wyglądał – dodał.

Z kolei Bartosz Slisz stwierdził, że zawodnicy i sztab Rakowa winią tylko jedną stronę.

- To są dwie strony medalu. Oni pokazują tylko jedną. Tego, że oni nas prowokują i za tym idą jakieś czyny, tego nikt nie widzi. Tak zakończę ten temat – powiedział.

Za swoje zachowanie Mladenović ukarany został czerwoną kartką i niewykluczone, że zostanie dodatkowo ukarany przez komisję dyscyplinarną.