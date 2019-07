Awantura o Griezmanna. "Wyrażamy odrazę wobec zachowania piłkarza i Barcelony"

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

"L'Equipe": Griezmann w przyszłym tygodniu w Barcelonie Saga dotycząca... czytaj dalej » Sprawa wydawała się klarowna. Griezmann na koniec sezonu ogłosił kierownictwu Atletico, że odchodzi i to do Barcelony. Wysokość odstępnego w jego kontrakcie 1 lipca spadła z 200 do 120 mln euro. Katalończycy kwotę zaakceptowali, a hiszpańskie i francuskie media zgodnie ogłosiły: napastnik Atletico będzie grał na Camp Nou.



"Prezentacja Griezmanna jako nowego piłkarza Barcelony w przyszłym tygodniu" - przesądził "L'Equipe".



Z kolei "El Mundo Deportivo", największy dziennik sportowy z Katalonii, podał konkretną datę prezentacji: 11 lipca.



Tymczasem madrytczycy powiedzieli: zaraz, zaraz, nie tak prędko.

"Będą konsekwencje"

W czwartek prezes Atletico Enrique Cerezo postraszył Barcelonę konsekwencjami. W Hiszpanii pisze i mówi się o tym, że Griezmann miał porozumieć się z Katalończykami już w marcu. Według przepisów najpierw muszą dogadać się kluby, dopiero później przyszły pracodawca może rozmawiać z samym zawodnikiem.



- Jeśli faktycznie tak było, to będzie to miało swoje konsekwencje - grzmiał Cerezo.



Barcelona odpierała zarzuty. Szef klubu Josep Maria Bartomeu zapewnił, że pierwsze rozmowy między stronami miały miejsce w czwartek.



To dolało oliwy do ognia. W piątek wieczorem Atletico opublikowało oświadczenie.

"Brak szacunku"

"Griezmann oznajmił, że odchodzi 14 maja. W kolejnych dniach dowiedzieliśmy się, Barcelona i zawodnik doszli do porozumienia już w marcu. Negocjować mieli już od połowy lutego. Owszem, doszło w czwartek do spotkania dyrektorów obu klubów. Na nim pan Oscar Grau poprosił o rozłożenie płatności na raty. Nasza odpowiedź była negatywna, bo Barcelona i piłkarz okazali brak szacunku Atletico i jego kibicom. Wyrażamy odrazę wobec zachowania piłkarza i Barcelony, która przekonywała go do zerwania kontraktu z Atletico w kluczowym momencie sezonu, kiedy rywalizowaliśmy z Juventusem w Lidze Mistrzów i z Barceloną w Hiszpanii. To naruszenie przepisów" - napisano.



Ponadto madrycki klub wezwał Francuza do stawienia się na niedzielnym treningu zespołu Diego Simeone.

Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Sprawy zaszły za daleko. Nie wydaje się, żeby Griezmann miał po co wracać do Atletico.