Policja rozdzielała piłkarzy tuż po meczu Ligi Mistrzów

Bez bramek, ale z jakimi emocjami. Zwycięski remis Manchesteru City W konfrontacji... czytaj dalej » Starcie na Wanda Metropolitano zakończyło się wynikiem 0:0, co dało awans Obywatelom (1:0 w pierwszym meczu). Sam wynik nie oddaje jednak ogromu emocji, który towarzyszył temu wieczorowi.

Zaczęło się jeszcze na boisku

Madrytczycy atakowali z dużą pasją i mieli kilka świetnych okazji, by strzelić gola, który dałby im dogrywkę. Ostatecznie się nie udało i niewykluczone, że również dlatego, że mecz kończyli w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za ostry faul na Philu Fodenie zobaczył na początku doliczonego czasu gry Felipe. To był zapalnik i właśnie wtedy doszło do pierwszej naprawdę dużej awantury między piłkarzami obu ekip.

Ciąg dalszy nastąpił już w tunelu prowadzącym do szatni. Tam wiele do wyjaśnienia mieli sobie Stefan Savić i Jack Grealish, a Sime Vrsaljko rzucił czymś w rywali. Chorwat był tak wściekły, że koledzy musieli siłą powstrzymać go przed rękoczynami siłą. W końcu napięcie było tak duże, że do akcji wkroczyć musiała policja. Dopiero to ostudziło emocje.



Video of police storming into the tunnel to set apart the players of #AtletiManCity especially Savic and Grealish attempting to headbutt each other pic.twitter.com/5F4aoVidfr — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 13, 2022





Wyniki rewanżowych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów:



wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - *Villarreal 1:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

*Real Madryt - Chelsea Londyn 2:3 po dogrywce (1:3, 0:1); pierwszy mecz - 3:1



środa, 13 kwietnia

*Liverpool - Benfica 3:3 (1:1); pierwszy mecz - 3:1

Atletico Madryt - *Manchester City 0:0; pierwszy mecz - 0:1



* - awans



półfinały

Manchester City - Real Madryt

Liverpool - Villarreal



finał - 28 maja w Saint-Denis