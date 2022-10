Lech wypuścił awans z rąk. O wszystkim zadecyduje ostatnia kolejka

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Przed meczem było wiadomo, że jeśli Lech zwycięży z Austrią, a Hapoel Beer Szewa nie wygra w rozgrywanym w tym samym czasie meczu z Villarreal, to Kolejorz wyjdzie z grupy C Ligi Konferencji. Hiszpanie już wcześniej zajęli w niej pierwsze miejsce, a druga lokata jest premiowana udziałem w barażach o awans do najlepszej "16" rozgrywek.

Lech grał o awans

- Wiemy, po co tu jesteśmy i jaki wynik musimy osiągnąć, żeby po zimowej rundzie zagrać w kolejnej rundzie. Mamy zadanie do wykonania i musimy zrobić wszystko co w naszej mocy - powiedział holenderski szkoleniowiec Lecha John van den Brom przed pierwszym gwizdkiem meczu z Austrią w Wiedniu. W pierwszym spotkaniu poznaniacy zwyciężyli 4:1, można więc było być optymistą.

Przed piątą kolejką spotkań matematyczne szanse na awans miały jeszcze wszystkie drużyny z grupy C. Było więc o co grać.

Piłkarze Austrii musieli zwyciężyć z Lechem, jeśli marzyli o końcowym sukcesie. Nic dziwnego, że to gospodarze na początku byli stroną częściej atakującą. Zawodnicy Lecha przede wszystkim nie chcieli stracić gola i czekali na swoje szanse po kontratakach.

Najgroźniej pod bramką Lecha zrobiło się, kiedy po dość przypadkowym zagraniu Georga Teigla piłka trafiła w poprzeczkę. Innym razem świetnie obronił Filip Bednarek. Z drugiej strony o gola bezskutecznie starali się Filip Szymczak i Nika Kwekweskiri. Generalnie w pierwszej połowie nie było wielu okazji bramkowych.

Źródło: PAP/EPA Lech walczył o wygraną w Wiedniu

Gole po przerwie

Druga odsłona konfrontacji zaczęła się wyśmienicie dla Lecha. Kwekweskiri strzelał z dystansu, a do odbitej przez bramkarza piłki dopadł Szymczak. 20-latek podał jeszcze do wbiegającego Mikaela Ishaka, a szwedzki napastnik w swoim stylu trafił do siatki.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Lecha cieszą się z gola

Co ciekawe, mniej więcej w tym samym momencie piłkarze Hapoelu objęli prowadzenie z Villarrealem. W tej sytuacji prowadzenie Lecha stawało się jeszcze cenniejsze.

Po strzeleniu gola drużyna Lech nabrała większej pewności siebie i kontrolowała wydarzenia boiskowe. Na bramkę miejscowych strzelali Michał Skóraś i Ishak, ale golkiper był na posterunku.

W 64. minucie Villareal wyrównał z Hapoelem i w tym momencie Lech miał awans z grupy. Tylko przez chwilę.

W Wiedniu mecz zrobił się nieco senny, w pewnym momencie Pedro Rebocho w dziecinny sposób stracił piłkę, co wykorzystał Can Keles i zrobiło się 1:1.

Mimo prób z obu stron do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie (piłkę meczową zmarnował Amaral). Jednocześnie Villarreal zremisował z Hapoelem 2:2 i przed ostatnią kolejką sprawa awansu z drugiego miejsca pozostaje otwarta. Lech teoretycznie jest w lepszej sytuacji od ekipy z Izraela, bo na koncie ma sześć punktów, a rywale cztery.

W ostatniej kolejce poznaniacy w czwartek 3 listopada zagrają u siebie z Villarrealem. Hapoel podejmie Austrię.

Austria Wiedeń - Lech Poznań 1:1 (0:0)

Bramka: Keles (70) - Ishak (48).