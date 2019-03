Austriacy rozczarowani. "Przegraliśmy bardzo niezasłużenie"

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Kadra może liczyć na Piątka. Wszedł z ławki i załatwił wygraną Łatwo nie było,... czytaj dalej » Na początku czwartkowego spotkania w Wiedniu groźniejsi byli gospodarze, choć wystąpili osłabieni brakiem kilku ofensywnych graczy. Najlepszą okazję w tej części stworzyli w 8. minucie, gdy po strzale Marcela Sabitzera piłkę odbił Wojciech Szczęsny.

Jego vis-a-vis Heinz Lindner w tej części gry tylko raz został zmuszony do poważnej interwencji - w 27. minucie odbił nie bez trudu piłkę po uderzeniu Kamila Grosickiego.

- Jeśli się przeanalizuje całe 90 minut, to uważam, że zasłużyliśmy co najmniej na jeden punkt. Rywale w pierwszej połowie oddali jeden strzał z dystansu. My przez pierwsze 20-25 minut graliśmy bardzo dobrze. Potem było zbyt dużo niedokładności w grze do przodu. Omówiliśmy kilka sytuacji w przerwie, a w drugiej połowie wcieliliśmy to w życie - stwierdził selekcjoner Austriaków Franco Foda.

Bramkarz zasłonięty

W miarę upływu czasu do głosu zaczęli dochodzić niesieni dopingiem Polacy, którzy w drugiej połowie dopięli swego. Jedynego gola strzelił wprowadzony na ostatnie pół godziny Krzysztof Piątek. Po niefortunnej interwencji bramkarza gospodarzy napastnik AC Milan posłał piłkę do pustej bramki głową.

Źródło: newspix.pl Piątek pokonuje bramkarza Austrii

- Przy bramce moja widoczność była ograniczona. Nie widziałem piłki - ocenił sytuację Lindner. - Niestety, nie zachowaliśmy czujności przy stałym fragmencie gry, co było naszym założeniem. W pierwszej części gry kontrolowaliśmy sytuację. Potem musieliśmy skorygować plan - tłumaczył Foda.

W ostatnich minutach Austriacy mocno nacisnęli. W 88. minucie wprowadzony krótko wcześniej na boisko doświadczony i powołany w trybie awaryjnym do kadry Marc Janko znalazł się w znakomitej sytuacji, ale będąc tuż przed bramką, uderzył niecelnie głową. Nawet trener Austriaków nie mógł uwierzyć, że piłka nie wpadła do siatki.

Źródło: newspix.pl Janko miał piłkę na remis...

Z kolei w doliczonym czasie mocno na bramkę Szczęsnego uderzył z dystansu David Alaba, ale pewnie grający golkiper reprezentacji Polski i Juventusu nie dał się zaskoczyć i to Polacy wygrali 1:0.

- Normalnie piłka pisze historię, normalnie Marc zdobywa gole w takich sytuacjach. Ale trzeba mu oddać, że zawsze nas wspiera, więc nie ma powodu, by trzymać zwieszoną głowę - podsumował szkoleniowiec Austriaków.

Zadowoleni z występu

- Mieliśmy niezłe sytuacje, ale za każdym razem albo byliśmy nieskuteczni, albo bramkarz dobrze sobie radził. Przegrywamy bardzo niezasłużenie. Właściwie wszystko poszło bardzo dobrze, ale co możesz zrobić? - pytał sam siebie rozczarowany napastnik gospodarzy Marko Arnautović.

Lekcja ta ma zaprocentować w niedzielnym meczu Austriaków z Izraelem. - Po prostu zabrakło nam szczęścia. Możemy być naprawdę zadowoleni z naszego występu - ocenił Lindner.

Źródło: newspix.pl Foda liczył na więcej