Brzęczek wybrał bramkarza. Od razu na pół roku

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Mecz Polski z Austrią - najważniejsze informacje

- Będziemy starali się wybierać w trybie półrocznym na najbliższe cztery spotkania - zdradził selekcjoner na poniedziałkowej konferencji prasowej, gdy zapytano go o rywalizację w bramce.

W jesiennych meczach Ligi Narodów po dwa spotkania rozegrali Fabiański na zmianę ze Szczęsnym. Ten drugi dodatkowo wystąpił też w towarzyskim starciu z Irlandią. Bramkarz Bologny Łukasz Skorupski wiedział, że będzie trzecim wyborem.

- Nie wiem, co trener Brzęczek będzie brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Muszę z tym żyć i pogodzić się z tymi decyzjami. Każdy trener ma prawo do swoich decyzji i sposobu ich podejmowania - przyznał Fabiański we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami.

"Wieczorem już miał świadomość, że ponownie musi się pogodzić z rolą zmiennika, przynajmniej na najbliższe sześć miesięcy" - informuje w środę "Przegląd Sportowy".

Źródło: PAP/Piotr Nowak Trener bramkarzy Andrzej Woźniak wskazuje, kto zagra z Austrią

Liczby za Szczęsnym

Jeśli informacje dziennika się potwierdzą, to dla Fabiańskiego będą to czwarte z sześciu eliminacji do wielkiej imprezy, które rozpocznie jako drugi bramkarz. Jako "jedynka" zaczynał je w 2008 i 2016 roku.

Po debiucie Brzęczka w Bolonii z Włochami, wydawało się, że przewagę zyskuje Fabiański, tyle że potem bramkarz West Hamu mógł zachować się lepiej przy dwóch golach dla Portugalii w Chorzowie.

Źródło: newspix.pl Fabiański zbyt szybko wyszedł, Rafa Silva minął go bez problemu

Chociaż w swoich klubach obaj bramkarze potwierdzają klasę, to nieco lepsze statystyki ma Szczęsny. Bramkarz Juventusu rozegrał w tym sezonie 31 meczów. Jego wyniki robią wrażenie, bo 16 z nich - czyli 52 procent - zakończył z czystym kontem. W Serie A nie dał się pokonać w dziewięciu z 20 meczów, a jeszcze bardziej imponująco wygląda to w rozgrywkach Ligi Mistrzów - pięć na osiem spotkań bez puszczonego gola.

Dokładnie tyle samo meczów rozegrał Fabiański. Tyle tylko, że bramkarz West Hamu te 31 spotkań rozegrał wyłącznie w angielskiej lidze. Wpuścił w nich 46 goli. Czyste konta? Tylko pięć, czyli 16 proc.

Występy Szczęsnego i Fabiańskiego w sezonie 18/19 Zawodnik Mecze Puszczone gole Czyste konta Procent meczów z czystymi kontami

Wojciech Szczęsny 31 22 16 52 Łukasz Fabiański 31 46 5 16

Decyzja Brzęczka oznacza, że oprócz meczu z Austrią Szczęsny wystąpi także w spotkaniach z Łotwą (24.03), Macedonią (7.06) i Izraelem (10.06).

Spotkanie Polski z Austrią w czwartek o godzinie 20.45.

