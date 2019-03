To zwycięstwo miało dwóch ojców. Oceniliśmy Polaków

Tak relacjonowaliśmy mecz Austria - Polska

Reprezentantów Polski oceniliśmy w skali 1-6.



Wojciech Szczęsny - 6 - bramkarz Juventusu wygrał rywalizację z Łukaszem Fabiańskim i w pierwszej połowie tego roku będzie bronił w kadrze. W czwartek był pewny od pierwszej do ostatniej minuty. Świetnie wybronił kopnięcie Marcel Sabitzera. Ładnie wychodził do dośrodkowań. Mógł tylko nieco lepiej wybijać. W doliczonym czasie gry uratował zespół przed stratą gola, kapitalnie zatrzymując strzał najlepszego w ekipie gospodarzy Davida Alaby.

Źródło: Leszek Szymański/PAP Wojciech Szczęsny



Tomasz Kędziora - 4 - w Dynamie Kijów ma pewne miejsce w składzie, więc trudno się dziwić, że Brzęczek na niego postawił. 24-latek miał od samego początku mnóstwo problemów z zablokowaniem akcji Alaby. Praktycznie wszystkie ataki Austriaków przechodziły przez sektor broniony przez Kędziorę. Zwłaszcza na początku Polak nie radził sobie za dobrze. Potem było lepiej. Miał udział przy zwycięskim golu. To on mocno kopnął, a Lindner popełnił błąd, który wykorzystał Piątek.



Kadra może liczyć na Piątka. Wszedł z ławki i załatwił wygraną Łatwo nie było,... czytaj dalej » Jan Bednarek - 4 - w grudniu wywalczył miejsce w wyjściowym składzie Southamptonu i nie oddał go do dzisiaj. Widać, że regularne występy w Premier League wyszły mu na dobre. Pewny od początku. W 14. minucie świetnie zablokował strzał Arnautovicia.



Kamil Glik - 4 - kilka miesięcy temu miał duży kryzys. Nie radził sobie najlepiej w klubie. Teraz sam defensor i jego AS Monaco prezentują się lepiej. W czwartek w 24. minucie oddał pierwszy, ale zbyt lekki strzał naszej drużyny. Nie można mu nic zarzucić. Dobrze przecinał podania rywali.



Bartosz Bereszyński - 3 - przed przerwą nie miał zbyt wiele roboty. Jego lewą stroną Austriacy przeprowadzali zdecydowanie mniej akcji niż przeciwległą. Kilka razy włączał się w ofensywie, ale nic z tego nie wynikało. W drugiej połowie miał więcej problemów. W końcówce nie upilnował Janko, który mógł wyrównać.



Kamil Grosicki - 5 - w angielskim Hull City znów zaczął prezentować dyspozycję, do jakiej przyzwyczaił. Przebojowy, szybki, pewny siebie. I tak było w czwartek. To on oddał najgroźniejszy strzał w pierwszej połowie. Ładnie kopnął zza pola karnego, ale Lindner równie dobrze wybił piłkę na rzut rożny. Do samego końca bardzo aktywny, biegał niesamowicie.



Mateusz Klich - 4 - w tym sezonie robi furorę na zapleczu angielskiej Premier League. Razem z Leeds United pewnie zmierza do elity. W czwartek zagrał poprawnie. W pierwszej połowie brakowało mu dokładności w dośrodkowaniach, w drugiej mało widoczny.



Grzegorz Krychowiak - 4 - gorsze miesiące wyraźnie ma za sobą. W Lokomotiwie Moskwa jest podstawowym piłkarzem. To nie jest jeszcze ten Krychowiak z Euro 2016, ale zaprezentował się solidnie. Miał jeden mocny strzał po przerwie.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTIAN HOFER Grzegorz Krychowiak w walce z Austriakami

Piotr Zieliński - 3 - w tym roku zaczął grać inaczej niż wcześniej. Więcej angażuje się w obronie. W starciu zaprezentował się bliżej lewej strony, a więc tam, gdzie dobrze czuje się grając w Napoli. To był niezły ruch Brzęczka. 24-latek próbował szarpać, zbiegał do środka, ale był niedokładny. Chaotyczny. Brakowało "ostatniego podania". W sumie jednak nie można się dziwić. "Zielu" w tym sezonie w klubie ma już za sobą 38 występów i żadnej asysty. Na początku drugiej połowy sfaulowany przez Dragovicia. Miał problem z plecami i kilka minut później zszedł z murawy. Prosto do szatni. Zastąpił go Piątek. Potem okazało się, że ta wcześniejsza zmiana miała dobre konsekwencje.



Potrzebował dziesięciu minut. Piątek znów zrobił coś z niczego Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Arkadiusz Milik - 1 - niektórzy wskazywali, że za niego w wyjściowym składzie powinien grać Krzysztof Piątek. I mieli rację. Fatalny występ napastnika Napoli. Same straty i złe wybory. Nie pierwszy raz w kadrze. Po przerwie zastąpił go Frankowski.



Robert Lewandowski - 5 - nie ma tego zespołu bez napastnika Bayernu, ale długo tego dnia kapitan pokazywał niewiele dobrego. Świetnie pokazał się w 75. minucie, gdy idealnie prostopadle podał do Piątka. Ten jednak nie wykorzystał fantastycznej okazji. Walczył jak zawsze, za dwóch.



Rezerwowi:



Przemysław Frankowski - 4 - dziwna decyzja trenera, bo na prawym skrzydle bardziej można było spodziewać się Błaszczykowskiego. Zawodnik Chicago Fire pokazał się całkiem nieźle. Po jego akcji bliski gola był 65. minucie Grosicki.



Krzysztof Piątek - 6 - gdy tylko pojawił się na murawie w 59. minucie kibice zaczęli skandować jego nazwisko. Potem zrobili to jeszcze raz. Znamienne. Robert Lewandowski czegoś takiego w czwartek się nie doczekał. Fani wiedzieli, co robią. Dziesięć minut potem napastnik AC Milan strzelił gola. Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego Brzęczek wolał od początku posłać do boju Milika. Kilka minut później zmarnował "setkę" po zagraniu Lewandowskiego. To chyba była jego pierwsza taka pomyłka w tym roku.

Źródło: Łukasz Grochala/Cyfrasport/Forum Krzysztof Piątek



Michał Pazdan - grał zbyt krótko, aby go ocenić.



Trener: Jerzy Brzęczek - 3 - trudno było dostrzec nową jakość Biało-Czerwonych. Pomysł z ustawieniem 4-4-1-1 nie wypalił. Można się zastanawiać, co by było, gdyby kontuzji nie doznał Zieliński. Kiedy na murawę wszedłby wtedy Piątek? Po prostu, nie można takiego zawodnika trzymać w rezerwie.



Skala ocen: 6 - świetnie, 5 - bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - dostatecznie, 2 - słabo, 1 - bardzo słabo.



W niedzielę o godz. 20.45 drugie spotkanie eliminacyjne. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Łotwę. Na relację na żywo zapraszamy do eurosport.pl

Pierwsza kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Czwartek, 21 marca Austria - Polska 0:1 Izrael - Słowenia 1:1 Macedonia Północna - Łotwa 3:1