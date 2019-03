Lewandowski rozgrzesza Piątka z pudła. "Ważne, że dał nam zwycięstwo"

Na stadionie Ernsta Happela Biało-Czerwoni wygrali 1:0. Zwycięską bramkę w 69. minucie zdobył Piątek. Krótko potem powinien znów pokonać golkipera gospodarzy, ale po świetnym prostopadłym podaniu Lewandowskiego kopnął minimalnie obok słupka.

"Lewandowski bardziej gra głową, Piątek bardziej na żywioł" - Ja bym go... czytaj dalej » - Na pewno to, co robi Piątek, jest niesamowite. Idzie mu wszystko bardzo dobrze. Tę jego passę prawie wykorzystaliśmy w czwartek drugi raz po moim podaniu. Byłoby super, gdyby zdobył drugą bramkę. Ważne jest jednak to, że Krzysiek strzelił gola i dał nam zwycięstwo. Dla nas napastników istotne było to, że inni zawodnicy dobrze zagrali w defensywie. Doskakiwali do przeciwnika i odbierali piłki. Przez to z przodu czuliśmy się pewnie i mogliśmy parę razy wyprowadzić kontrę. Dzięki temu stworzyliśmy kolejną sytuację - mówił Lewandowski.

Polacy byli przygotowani na twardą grę

Ten mecz nie tylko otwierał eliminacje, ale także był wielkim sprawdzianem dla selekcjonera. W końcu w siódmym meczu pod wodzą Jerzego Brzęczka kadra wygrała.

- Bardzo fajnie, że to się udało. Zdawaliśmy sobie sprawę, że otwieramy nowy rozdział w reprezentacji. Nowe kwalifikacje dobrze rozpocząć z punktami. To osiągnęliśmy i się z tego cieszymy. Kluczowa była konsekwencja we wszystkim, co robiliśmy. Ważna była gra defensywna. Czekaliśmy na swoją okazję. Cierpliwość też miała duże znaczenie. Wiedzieliśmy, że to jest trudny wyjazd. To istotne zwycięstwo. Mam nadzieję, że w niedzielę potwierdzimy to kolejną wygraną.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że Austriacy będą grali twardo, ale dobrze się na to przygotowaliśmy. Nie odpuszczaliśmy. W drugiej połowie pokazaliśmy naszą grę. To był klucz, dzięki któremu mieliśmy sytuacje. Wydaje mi się, że styl w jakim zagraliśmy jest już nieważny. To jest drugoplanowa sprawa. Najważniejszy są trzy punkty i to, że wykonaliśmy pierwszy krok.

Teraz konieczne zwycięstwo w niedzielę

Przełamanie Brzęczka. W XXI wieku tylko jeden selekcjoner czekał tak długo na wygraną Długo to trwało.... czytaj dalej » - Tak jak wspomniałem, to może być nowy etap, ale jeśli tylko, gdy w niedzielę wygramy. Moim zdaniem to jest nasze mentalne wyzwanie, aby w dwóch meczach zaprezentować dwa równe spotkania. Wiemy, jak w przeszłości wyglądała sytuacja, gdy wygrywaliśmy w pierwszym starciu w czasie jednego zgrupowania. Teraz w tych eliminacjach zawsze jest tak, że są dwa mecze z rzędu o stawkę. To dla nas ważne, aby nastawienie było takie samo jak w czwartek z Austrią. Wtedy o wynik można być spokojniejszy.

- Dostrzegam jakieś mankamenty, ale na pewno jak to poprawimy, to z każdym kolejnym meczem będziemy wyglądać lepiej. Czas gra na naszą korzyść i jestem o tym przekonany. Teraz po zwycięstwie tym bardziej. To nie są duże rzeczy, ale czasem wystarczy poprawić detale. Mówię między innymi o ruchu bez piłki. Mam nadzieję, że będziemy się rozkręcali z każdym kolejnym występem - dodał Robert Lewandowski.

W niedzielę o godz. 20.45 drugie spotkanie eliminacyjne do Euro 2020. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Łotwę.

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Krzysztof Piątek (69.)

Austria: Heinz Lindner – Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, Maximilian Woeber – Valentino Lazaro (81. Marc Janko), Florian Grillitsch (84. Karim Onisiwo), Marcel Sabitzer, Julian Baumgartlinger, David Alaba - Marko Arnautović.

Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński – Kamil Grosicki (90. Michał Pazdan), Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (59. Krzysztof Piątek) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (46. Przemysław Frankowski).

Pierwsza kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Czwartek, 21 marca Austria - Polska 0:1 Izrael - Słowenia 1:1 Macedonia Północna - Łotwa 3:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3