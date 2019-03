Austriacy ostrzegają. "Polskie maszyny pracują na najwyższych obrotach"

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik oraz Krzysztof Piątek strzelają gola z golem w swoich klubach. Od dawna nie mieliśmy takiego urodzaju napastników. Wiążę się to jednak z nie lada wyzwaniem, gdyż nie da się ich wszystkich zmieścić w podstawowej jedenastce. Na kogo postawi selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek? Mecz Austria - Polska w czwartek od godziny 20:45.

Mecz Polski z Austrią - najważniejsze informacje

W tak dobrej formie jak obecnie tercet polskich napastników powoływanych przez Jerzego Brzęczka jeszcze nie był. Doszło do tego, że obecnie Biało-Czerwoni mają trzeci najskuteczniejszy tercet napastników w pięciu najsilniejszych ligach Europy (za Argentyńczykami i Francuzami).

Wiedzą o tym dziennikarze "Kronen Zeitung", którzy rozpisują się na temat dokonań naszych napastników. "Polskie bramkostrzelne maszyny pracują na najwyższych obrotach" - podkreślają.

Źródło: krone.at Austriacy chwalą polskie strzelby

Robert Lewandowski nazywany jest mianem "supergwiazdy". Liczby mówią same za siebie. 55 bramek w 102 meczach w biało-czerwonych barwach, trafiał pięciokrotnie w ostatnich trzech ligowych meczach Bayernu, z 18 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. W sumie ma 30 trafień we wszystkich rozgrywkach. Dziennikarze wiedzą też jednak, że ostatnio "Lewy" nie był skuteczny w kadrze. "Na gola czeka od siedmiu meczów" - zauważają.

Ale jak we wtorek zauważył David Alaba, klubowy kolega snajpera w Bayernie, reprezentacja Polski to nie tylko Lewandowski. "Trener Jerzy Brzęczek ma jeszcze dwa asy w rękawie".

Pierwszy z nich to Arkadiusz Milik, którego wstrzymały zrywane więzadła w sezonach 2016-17 i 2017-18, a który strzelił 18 goli dla Napoli w tym sezonie, w tym dwa przeciwko Salzburgowi w 1/8 finału Ligi Europy. Dziennikarze wyliczyli, że 25-latek strzela w Serie A co 106 minut, pod tym względem jest najskuteczniejszym napastnikiem w lidze. Podkreślają też, że świetnie wykonuje rzuty wolne. W reprezentacji ma 45 gier i 13 bramek.

"Wreszcie polski bombardier". To oczywiście o Krzysztofie Piątku. "23-latek strzela bez końca" - zauważają dziennikarze i przytaczają jego liczby z tego sezonu. 31 meczów i 27 bramek we wszystkich rozgrywkach, w tym osiem w dziesięciu meczach dla Milanu! W artykule jest też wypowiedź polskiego napastnika na temat Lewandowskiego: "Kocham go, ale ale mój styl bardziej przypomina Harry'ego Kane'a" - czytamy.

Austriacki dziennik sugeruje, że Brzęczek wystawi w czwartkowym meczu od pierwszej minuty dwie ze swoich trzech strzelb. Które?