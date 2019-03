Kadrowicze w końcu grają regularnie. "Jesteśmy lepsi niż kilka miesięcy temu"

Wszystko o meczu Austria - Polska przeczytasz tutaj

Udane kwalifikacje do zeszłorocznego mundialu sprawiły, że wielu ekspertów i kibiców przewidywało niezwykle udany wyjazd do Rosji. Mistrzostwa świata okazały się jednak wielkim rozczarowaniem. Zespół grał o wiele gorzej niż w eliminacjach.

Nawałka miał pod górkę

Dwie niewiadome mniej przed Austrią. Brzęczek dawkuje informacje - Mam dwa plany... czytaj dalej » Lider drużyny, a więc kapitan Robert Lewandowski stracił niesamowitą skuteczność. Okazało się, że bez jego bramek reprezentacja jest praktycznie bezsilna. Na dodatek, większość wybrańców Nawałki w miesiącach poprzedzających najważniejszą imprezę czterolecia miała wielkie problemy z regularnymi występami w swoich klubach.

Selekcjoner znalazł się w o wiele trudniejszym położeniu niż dwa lata wcześniej przed Euro we Francji. Ekipa nie wyszła z grupy, a Nawałka pożegnał się kadrą. Wielu spodziewało się tej decyzji.

Zawstydzający bilans Brzęczka

Zaskakującym okazało się nazwisko następcy. Nowym sternikiem reprezentacji został Jerzy Brzęczek. Człowiek, który zaledwie kilka lat prowadził zespoły klubowe. Bez sukcesów. Na dodatek miał takiego samego pecha, jak Nawałka przed mundialem. Nie dość, że do meczów Ligi Narodów przystąpił bez sparingów, to jeszcze musiał budować wyjściowy skład z ludzi, którzy częściej siedzieli na ławce niż grali.

Nie miał jednak specjalnie dużego wyboru. Mimo to, mało kto spodziewał się, że pod wodzą Brzęczka reprezentacja nie wygra żadnego z sześciu meczów. Trzy porażki i tyle samo remisów. To, delikatnie mówiąc, bilans zawstydzający.

Nie będzie już usprawiedliwień

Nic dziwnego, że na szkoleniowca spadła krytyka. Mówiono nawet o jego odwołaniu. Brzęczek mógł jednak zrzucić winę na to, że jego zawodnicy mają problemy z częstymi występami w klubach. Teraz jest inaczej, i usprawiedliwień już nie będzie.

A to dlatego, że w ostatnich miesiącach sytuacja pod względem regularności gry kadrowiczów znacznie się poprawiła. Praktycznie wszyscy ci, którzy zapewne w czwartek pojawią się w wyjściowym zestawieniu są w odpowiednim rytmie meczowym. Brzęczek zdaje sobie z tego sprawę.

Jedność na murawie i poza nią

Grosicki: chciałbym zapisać się na kartach historii Kamil Grosicki... czytaj dalej » - Ta drużyna jest na pewno lepsza niż kilka miesięcy temu. Oczywiście decydującym będzie to, czy zespół będzie w stanie to pokazać w czwartek. Na to naturalnie wszyscy bardzo liczymy. Zdajemy sobie sprawę, że cały poprzedni rok, a więc mistrzostwa świata i mecze jesienne już pod moją wodzą nie były dla nas udane i szczęśliwe. Nie byliśmy z nich zadowoleni. Naszym największym wyzwaniem w tym momencie jest to, aby jakość, jaką piłkarze prezentują indywidualnie, w pełni wykorzystać w drużynie narodowej. W stu procentach musi to być jedność na murawie i poza nią. To musi być silna grupa, która będzie zdobywała punkty w eliminacjach, bo to jest nasz cel podstawowy - mówił w środę w Wiedniu Brzęczek.

- Uważam, że bez walki i biegania nie osiągnie się korzystnego wyniku. Nie da się wygrać tylko umiejętnościami. Nie możemy jednak popadać w jakiś hurraoptymizm. Nie jesteśmy zespołem świetnie wyszkolonym technicznie. W przeszłości osiągaliśmy dobre wyniki przede wszystkim dzięki obronie. Na tym powinniśmy się znów skupić. Musimy bronić się jako kolektyw - dodawał Grzegorz Krychowiak z Lokomotiwu Moskwa. On także jeszcze kilka miesięcy temu miał wielkie problemy. Teraz może już tylko o nich tylko wspominać. Gra dużo i dobrze.

