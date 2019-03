Grają razem w Bayernie. Alaba musi zapomnieć o przyjaźni z "Lewym"

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Jerzy Brzęczek o potencjale, jaki posiada obecnie kadra Polski przed otwierającym meczem el. ME 2020 z Austrią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wspomina czasy swojej gry w Austrii przed meczem eliminacji ME 2020 z tamtejszą kadrą.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

Artur Wichniarek cieszy się, że obecnie większość reprezentantów Polski gra w swoich klubach. Oto druga część wywiadu z byłym reprezentantem Polski. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W kolejnej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi o ewentualnym ustawieniu Polaków w czwartkowym meczu. – Nie stać nas na granie trzema napastnikami – mówił były reprezentant biało-czerwonych. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W tej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi m.in. o przemianie Piotra Zielińskiego. Były reprezentant biało-czerwonych analizuje również formę pozostałych pomocników. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Alaba jest wychowankiem Austrii Wiedeń. Ma niespełna 27 lat, a w Bayernie występuje już dekadę. Lewandowski do klubu z Allianz Arena trafił w 2014 roku. Od początku obaj zawodnicy bardzo się polubili. Wielokrotnie w mediach można było znaleźć ich wspólne zdjęcia.

Problem z udem rozwiązany

Kadrowicze w końcu grają regularnie. "Jesteśmy lepsi niż kilka miesięcy temu" Wydaje się, że... czytaj dalej » Przez kilka dni wydawało się, że Alaba nie będzie mógł zagrać w czwartkowym spotkaniu na stadionie im. Ernsta Happela. Wszechstronny zawodnik miał problem z udem. Na szczęście dla niego i reprezentacji Austrii wszystko jest w porządku. W środę uśmiechnięty pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Robert nie jest dla mnie już tylko kolegą. Jest przyjacielem. Z biegiem lat coraz lepiej się dogadywaliśmy. Na dodatek wiele już razem przeszliśmy - mówił Alaba.

- On jest napastnikiem kompletnym, który jest niezwykle zorientowany na strzelania goli. Jak każdy dobry zawodnik, cały czas mocno pracuje nad sobą. Zawsze chce zdobyć jak najwięcej bramek. Wiem, że jego powstrzymanie nie będzie łatwe. Są jednak w naszym zespole gracze, którzy znają go z Bundesligi i będą potrafili mu się przeciwstawić. Pamiętajmy, że Polska to jednak nie tylko Lewandowski. W zespole jest wiele jakości - dodał.

Dragović do boju przeciwko Lewandowskiemu

Obrońcą, który w czwartek ma zwracać specjalną uwagę na Lewandowskiego, będzie zapewne Aleksandar Dragović z Bayeru Leverkusen. On ma już za sobą walkę ze świetnymi napastnikami. Na Euro 2016 rywalizował z Cristiano Ronaldo z Portugalii.

Początek spotkania o godz. 20.45. Relacja tekstowa na eurosport.pl

Z Wiednia – Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl

