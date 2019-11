Kolega "Lewego" strzelił gola. Austria dołączyła do Polski

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Zwycięstwo odniesione w bólach. Dwa gole Polaków i skandal na koniec Miało być łatwo i... czytaj dalej » To właśnie Alaba otworzył wynik sobotniego spotkania. 27-letni Austriak wyszedł z głębi pola do piłki zagranej przez Stefana Lainera, a następnie ograł bramkarza i skierował ją do pustej bramki. Fatalnie w tej sytuacji spisała się defensywa Macedonii Północnej, która nie potrafiła przeciąć podania, a później bezradnie przyglądała się, jak pomocnik gospodarzy trafia do siatki.

Mają awans

W drugiej odsłonie szybko na 2:0 podwyższył wspomniany Lainer, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i skutecznie uderzył z kilku metrów. Wydawało się wówczas, że Austriakom nie może stać się nic złego. Jednak przyjezdni zaatakowali i mieli kilka sytuacji, by strzelić gola – na szczęście gospodarzy z opresji ratował bramkarz Alexander Schlager. Jednak już w doliczonym czasie gry skapitulował, po uderzeniu głową Vlatko Stojanovskiego. Macedończycy mieli za mało czasu, by wyrównać, a Austriacy mogli odetchnąć z ulgą.

Podopieczni Franco Fody zdobyli 19 punktów i tym samym zapewnili sobie udział na Euro 2020. Już wcześniej awans wywalczyła Polska, która w sobotę pokonała na dokładkę w Jerozolimie Izrael 2:1. Nikt nie odbierze Biało-Czerwonym pierwszego miejsca w grupie G.

W sobotę grała również Słowenia. Zespół Matjaza Keka pokonał w Lublanie Łotwę 1:0. Jedynego gola strzelił znany z występów w Jagiellonii i Śląsku Wrocław Igors Tarasovs. Słoweńcy uzbierali 14 punktów, są bez szans na awans na Euro.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 9

22

15-3 2. Austria 9

19

19-8 3. Słowenia

9

14

14-8 4. Macedonia Północna

9

11

11-13 5. Izrael

9

11

16-17 6. Łotwa

9

0 2-28

SOBOTNIE MECZE:

grupa C

Irlandia Północna - Holandia 0:0

Niemcy - Białoruś 4:0

grupa E

Azerbejdżan - Walia 0:2

Chorwacja - Słowacja 3:1

grupa G

Słowenia - Łotwa 1:0

Austria - Macedonia Północna 2:1

Izrael - Polska 1:2

grupa I

Cypr - Szkocja 1:2

San Marino - Kazachstan 1:3

Rosja - Belgia 1:4