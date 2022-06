Duńczycy w szoku po meczu Ligi Narodów. Musieli skakać nad ogromnym dołem

Duńscy dziennikarze opisują wydarzenia na stadionie Ernsta Happela jako jeden wielki chaos. Mecz miał się rozpocząć o 20:45, ale pierwszy gwizdek sędziego wybrzmiał dopiero o 22:15. Było to efektem awarii zasilania na wiedeńskim obiekcie oraz w jego okolicach. Bez prądu przez kilkadziesiąt minut było ok. 1500 pobliskich budynków. Belgia bez drastycznych zmian na mecz z Polską Trener... czytaj dalej »

Zagrożenie dla zawodników

O ile ten incydent można jeszcze zrozumieć i trudno za niego winić tylko organizatorów spotkania, o tyle przygotowanie boiska zdecydowanie należało już do ich obowiązków. Austriacy z tym zadaniem nie poradzili sobie jednak najlepiej. Na placu gry w kilku miejscach widać było spore dziury, w tym jedną wielką niemal w centrum murawy. Była tak głęboka, że noga mieściła się w niej niemal do połowy łydki. Gdyby rozpędzony piłkarz wpadł w nią w trakcie meczu, mógł doznać poważnej kontuzji.

- Pokazaliśmy to federacji austriackiej, nie były to wystarczająco dobre warunki do rozegrania meczu na tym poziomie. Boisko było żałosne i zdecydowanie niebezpieczne dla zawodników. Odkryli to dopiero w czasie gry. Piłkarze musieli obiegać doły lub skakać nad nimi - skomentował poniedziałkowe wydarzenia selekcjoner reprezentacji Danii Kasper Hjulmand.



¡NO TIENE EXPLICACIÓN! El misterioso agujero que apareció ayer en el césped del estadio donde jugaron Austria y Dinamarca. ¡INSÓLITO! pic.twitter.com/3o5aw6eKIg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2022





- Nigdy w życiu nie widziałem takiej dziury - mówił szkoleniowiec Duńczyków o największej wyrwie w boisku. - Jeśli coś stanowi zagrożenie dla graczy, to trzeba to krytykować - podkreślił.

Skąd wzięła się dziura?

Jak przyznała później austriacka federacja, podejrzewa się, że powstanie dziury miało związek z obfitymi opadami, jakie miały miejsce poprzedniej nocy.

Mimo opóźnienia meczu o półtorej godziny i fatalnych warunków Dania pokonała Austrię w Wiedniu 2:1 i z kompletem punktów po dwóch kolejkach prowadzi w grupie A1. Rywalizują w niej również Francja i Chorwacja.