Kolejna porażka Realu. "Madryt ciągle w ambulatorium"

W poprzednich meczach towarzyskich Real stracił aż 12 goli. W minioną sobotę przegrał z Atletico Madryt 3:7 w amerykańskim East Rutherford. Uległ także Bayernowi 1:3, a z Arsenalem wygrał dopiero po rzutach karnych, remisując po 90 minutach 2:2.

Najlepszy Navas

Ponadprogramowe kilogramy Hazarda spędzają sen z powiek prezydentowi Realu Piłkarze Realu... czytaj dalej » W spotkaniu z Tottenhamem najlepszym piłkarzem Realu był... rezerwowy bramkarz Keylor Navas, co wiele mówi o przebiegu konfrontacji. Anglicy mieli wiele sytuacji do strzelenia gola, ale Kostarykanin spisywał się doskonale. Zmienił on w pierwszym składzie Thibauta Courtoisa, który w poprzednim spotkaniu z Atletico wpuścił do przerwy pięć goli.

W 22. minucie wtorkowego spotkania Navas nie miał już jednak żadnych szans w sytuacji sam na sam z Harrym Kane'em. Zanim kapitan reprezentacji Anglii dopadł do piłki, doszło do serii błędów obrony Królewskich. Marcelo nie chciał pozwolić opuścić futbolówce placu gry po kiksie kolegi, wślizgiem podawał w stronę swojej bramki i tak "popisał się" asystą do Kane'a.

Nowi bez błysku

Zidane dokonał dziewięciu zmian, ale niewiele one wniosły. W drużynie Realu od początku zagrali m.in. nowi zawodnicy: pozyskany latem Belg Eden Hazard oraz Brazylijczyk Rodrygo (jego transfer z FC Santos sfinalizowano już rok temu), jednak furory nie zrobili.

"Madryt ciągle w ambulatorium" - zatytułowała relację z meczu hiszpańska "Marca", czym dobitnie oceniła aktualną formę Królewskich.

Drugiego finalistę Audi Cup wyłoni wieczorny mecz gospodarza Bayernu z Fenerbahce Stambuł.



Turniej jest rozgrywany od 2009 roku - co dwa lata. Poprzednią edycję, w 2017 roku, wygrało Atletico Madryt.