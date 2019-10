Lamborghini piłkarza Arsenalu namierzone przez kibiców. Miał pecha, bo stał w korku

Gabończyk zagrał w niedzielę całe spotkanie. Arsenal zdobył punkt, a powinien trzy, bo wypuścił z rąk prowadzenie 2:0. Oliwy do ognia dolał pomocnik Granit Xhaka, który zmieniony, schodząc z boiska, na gwizdy kibiców odpowiedział przekleństwami rzucanymi w kierunku trybun.

Błyskawiczny cios Tottenhamu. Liverpool odpowiedział dwa razy Liverpool pokonał... czytaj dalej » Gorąco było w trakcie meczu, emocje nie opadły nawet kilkadziesiąt minut po nim. Największego pecha miał nie Xhaka, a Aubameynag, który doświadczył niespodziewanego spotkania z kilkoma fanami. Nagranie wyciekło do sieci we wtorek.

Rzucał się w oczy

Piłkarz, kupiony w 2018 roku z Borussii Dortmund za wówczas rekordową na londyński klub kwotę 55 milionów funtów (latem pobił go Nicolas Pepe, przechodząc z Lille za 72 miliony), utknął w sznurze samochodów stojących w korku pod obiektem. Nie sposób było go nie zauważyć. Siedział za kółkiem chromowanego Lamborghini Aventador, którym wcześniej chwalił się w mediach społecznościowych.

Kilku kibiców wykorzystało jego obecność. "Dwa tysiące funtów rocznie, żeby oglądać takie g****" - można usłyszeć na nagraniu jednego z nich. Inny dodaje: "Ci ludzie płacą 1800 funtów za karnet na cały sezon, są twoim wsparciem".





Arsenal fans abusing Aubameyang while he’s stuck in traffic. Some of you lot make me sick. pic.twitter.com/8CVvj1JQwj — Niall ㋡ (@niallmoran_) October 29, 2019

Wspomniane kwoty to przy pensji Aubameyanga drobne. Według nieoficjalnych informacji Gabończyk inkasuje 200 tysięcy funtów tygodniowo, jest drugim najlepiej zarabiającym graczem Kanonierów (350 tysięcy pobiera co tydzień Mesut Oezil).

Z drugiej strony akurat do Aubameyanga zbyt wielu zastrzeżeń mieć nie można. Gdyby nie jego siedem trafień, londyńczycy byliby znacznie niżej w tabeli. Co innego Xhaka. Szwajcar jest w fatalnej formie od dawna. Ma na sumieniu kilka straconych bramek i kolekcjonuje kartki. Po niedzielnym wybryku jego dni na Emirates Stadium wydają się być policzone.

Źródło: Getty Images Aubameyang strzelił w tym sezonie siedem goli w lidze

Arsenal po dziesięciu kolejkach zajmuje w Premier League czwarte miejsce. Do prowadzącego Liverpoolu traci aż dwanaście punktów. Kolejny mecz zagra u siebie z Wolverhamptonem.