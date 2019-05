Afryka rządzi w Premier League. Pasjonujący wyścig snajperów

Rywalizacja o koronę króla strzelców Premier League toczyła się do samego końca rozgrywek. Przed niedzielnymi meczami prowadził Salah, mający dwa trafienia więcej od Mane i Aubameyanga. Ci jednak popisali się skutecznością. Senegalczyk zdobył dwie bramki w wygranym 2:0 starciu z Wolverhampton Wanderers (w 17. i 81. minucie), a Gabończyk dwukrotnie trafił w zwycięskim 3:1 meczu z Burnley (w 52. i 63. min). W ten sposób trzech piłkarzy zgromadziło po 22 gole.

Zaledwie jednej bramki do liderów zabrakło Sergio Aguero z Manchesteru City. Argentyńczyk w ostatniej kolejce przeciwko Brighton trafił tylko raz, ale za to po wygranej 4:1 cieszył się z mistrzostwa Anglii.

Piłkarze Kloppa

Nigdy dotąd złotej statuetki dla najlepszego strzelca Premier League nie wygrało jednocześnie aż trzech zawodników z Afryki.

- Cieszę się, że wygraliśmy i dzielę się Złotym Butem z dwoma facetami, których lubię, a do tego Afrykanami - powiedział po meczu z Burnley Aubameyang, cytowany przez bbc.com.

- Reprezentujemy ten sam kontynent i to jest fajne. Przed spotkaniem nic nie mówiłem moim kolegom, ale oni wiedzieli, jak wygląda sytuacja. Nie chciałem, by skupiali się na mnie. Jestem graczem zespołowym - podsumował Gabończyk.

- "Auba" też? Wszyscy trzej zdobyli Złotego Buta? To świetnie. Wszyscy są moimi piłkarzami - powiedział po ostatnim meczu trener Liverpoolu Juergen Klopp, który w przeszłości prowadził Aubameyanga w Borussii Dortmund.

Słabsi Anglicy

Na podium klasyfikacji nie ma ani jednego Anglika. Najlepszy z wyspiarzy Jamie Vardy z Leicester jest piąty (18 goli).

Ostatni raz Anglicy byli w takim odwrocie w sezonie 2012/13. Wówczas wygrał Holender Robin van Persie z Manchesteru United (26 trafień), przed Urugwajczykiem Luisem Suarezem z Liverpoolu (23) i Walijczykiem Garethem Balem z Tottenhamu (21).



W późniejszych latach w czołówce snajperów PL znajdowali się Daniel Sturridge z The Reds, Harry Kane z ekipy Kogutów czy Vardy. Kapitan Tottenhamu był zresztą królem strzelców w sezonach 2015/16 i 2016/17.

Z kolei obecna sytuacja, w której trzech piłkarzy podzieliło się głównym trofeum, ostatni raz miała miejsce w sezonie 1998/99 (Jimmy Floyd Hasselbaink, Mihael Owen i Dwight Yorke).



Nie pierwszy raz

Przed rokiem ze statuetki piłkarskiego korka cieszył się Salah, który w 36 meczach strzelił aż 32 gole. W obecnych rozgrywkach w większym stopniu podzielił się trafieniami z Mane i Roberto Firmino (12 bramek).

Z kolei Aubameyang był w przeszłości królem strzelców Bundesligi. W sezonie 2016/17 strzelił 31 goli, wyprzedzając na ostatniej prostej o jedno trafienie Roberta Lewandowskiego.