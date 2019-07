Zamieszanie z transferem Griezmanna. "Zapłacona suma jest niewystarczająca"

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

Wielki transfer potwierdzony. Barcelona wreszcie ma Griezmanna Kolejny wielki... czytaj dalej » FC Barcelona od wielu miesięcy zabiegała o pozyskanie reprezentanta Francji.

Griezmann trafił do Atletico w 2014 roku. Przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu przedłużył umowę do końca czerwca 2023 roku. W klauzuli odejścia miał wpisaną kwotę 200 milionów euro, która 1 lipca zgodnie z zawartymi zapisami została zmniejszona do 120 milionów.

80 milionów euro więcej

Szefowie Dumy Katalonii czekali zatem z wpłatą, bo po prostu chcieli przelać mniejszą kwotę. W czwartek pojawiała się informacja, że tak się stało. W piątek FC Barcelona potwierdziła zatrudnienie nowego piłkarza.

Krótko potem na stronie internetowej Atletico pojawiło się mocne oświadczenie. Madrytczycy nie zgadzają się na transfer za taką sumę.

"Antoine Griezmann, reprezentowany przez prawnika, jednostronnie rozwiązał kontrakt, który łączył go z Atletico Madryt. FC Barcelona złożyła w imieniu piłkarza depozyt w sumie 120 milionów euro. Naszym zdaniem kwota jest niewystarczająca, bo nie pokrywa kwoty wykupu" - czytamy.

"Do porozumienia między zawodnikiem, a FC Barcelona doszło przed zredukowaniem sumy klauzuli z 200 do 120 milionów euro. Griezmann zapowiedział odejście z zespołu 14 maja. To właśnie ten dzień uważamy za moment zerwania umowy z klubem. Ma to także związek z wypowiedziami piłkarza, które działały na szkodę Atletico" - dodano w oświadczeniu.





Dodatkowo zdaniem przedstawicieli madryckiego zespołu, zawodnik doszedł do porozumienia z nowym pracodawcą bez ich wiedzy. Francuz w barwach Atletico wystąpił w 257 meczach. Zdobył 133 bramki i miał 50 asyst.

Z FC Barcelona Griezmann miał podpisać pięcioletni kontrakt z klauzulą odstępnego na poziome 800 milionów euro.

Teraz wszystko wskazuje, że saga transferowa z jego udziałem rozpocznie się od nowa.