Emocjonalne pożegnanie w Madrycie. Historyczny drugi trener teraz chce być pierwszym

Atletico Madryt szukuje się do wyjazdowego spotkania z Athletikiem Bilbao. Drużyna prowadzona przez Diego Simeone wróci do rywalizacji w La Liga w niedzielę.

Najpierw powrót do treningów z zachowaniem odpowiedniej odległość, a teraz już treningi w grupach. Barcelona i Atletico Madryt powoli przygotowują się do wznowienia rozgrywek ligi hiszpańskiej, która została zawieszona z powodu epidemii koronawirusa.

To, że 51-latek pożegna się z Atletico po sezonie, wiadomo było od początku czerwca. Wówczas informacją podzielił się sam zainteresowany. - Myślę, że po ponad dziesięciu latach doświadczenia jako asystent trenera, jestem gotowy zostać pierwszym szkoleniowcem - powiedział w nagraniu opublikowanym na stronie Atletico.



Atleti Family, Germán Burgos wants to tell us something. pic.twitter.com/zktDXeXmvz — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 3, 2020

Pożegnanie miało miejsce w niedzielę na Wanda Metropolitano. Była burza braw - klaskali też piłkarze rywala Realu Sociedad, były pamiątki. Kapitan Atletico Koke wręczył żegnającemu się koszulkę podpisaną przez wszystkich zawodników, a prezydent Enrique Cerezo pamiątkową odznakę i bukiet kwiatów.

I chyba tylko najbardziej szkoda, że w przedsięwzięciu nie mogli z powodu pandemii uczestniczyć kibice, choć pewnie niejeden przed ekranem telewizora uronił łzę.



[] Germán Burgos vivió un emotivo homenaje en la previa del #RealSociedadAtleti. ¡Un merecido tributo para un mito rojiblanco!



¡Gracias, Germán!



#AúpaAtletipic.twitter.com/uKS4rHyC9D — Atlético de Madrid (@Atleti) July 19, 2020

Małpa

Burgos to postać nietuzinkowa - "Historyczny drugi trener" - piszą o nim hiszpańskie media. To ulubieniec szatni, scala i jednoczy drużynę, uosobienie DNA Atletico i filozofii Simeone.

Źródło: gettyimages.com Piłkarze uwielbiają Burgosa

Pseudonim "Mono", czyli "Małpa" wziął się od wizerunku i wybuchowego charakteru 35-krotnego reprezentanta Argentyny - prowokował przeciwników, wygrażał innym trenerom, choćby Jose Mourinho.

Źródło: gettyimages.com Burgos często szalał na ławce

Ponadto kiedyś charakteryzowały go też długie włosy i spora nadwaga. Dopiero po latach schudł około 20 kilogramów.

Źródło: gettyimages.com Burgos przeszedł sporą przemianę...

Do drużyny Rojiblancos dołączył w 2001 roku z misją awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej pod wodzą Luisa Aragonesa. Udało się już w pierwszym sezonie, a w sumie Argentyńczyk grał w niej trzy lata. Jego umiejętności bramkarskie i osobowość zostały docenione, bo pod koniec 2011 roku wrócił do klubu już jako prawa ręka trenera Simeone.

Łącznie spędził na ławce 478 meczów. Z Atletico świętował m.in. mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Króla, dwa triumfy w Lidze Europy oraz dwa awanse do finału Ligi Mistrzów.

Źródło: gettyimages.com Burgos z Simeone zdobył wiele pucharów i medali

Jeszcze Liga Mistrzów

Jego rolę przejmie inny były reprezentant Argentyny Nelson Vivas. Nie wiadomo jeszcze w jakim klubie Burgos zadebiutuje w roli pierwszego trenera. Wiadomo natomiast, że mimo pożegnania w Madrycie, jeszcze przynajmniej raz stanie u boku Simeone. W sierpniu w Portugalii odbędzie się dokończenie Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale Atletico zmierzy się z RB Lipsk.

Po niedzielnym remisie 1:1 z Realem Sociedad klub z Madrytu zakończył rozgrywki ligowe na trzecim miejscu, za Realem i Barceloną.