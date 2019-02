Gol przewrotką na początek, dobił Bale. Real przeskoczył Atletico

28.01 | Hiszpański piłkarz Alvaro Morata został wypożyczony z Chelsea Londyn do Atletico Madryt do końca sezonu 2019/20 - poinformował klub, który zajmuje drugie miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Na takie spotkanie nikogo w Atletico i Realu nie trzeba motywować. To coś więcej niż mecz. Nikt nie odstawia nogi, bo przegrać w bitwie o Madryt to upokorzenie.



W sobotę grały ze sobą druga z trzecią siłą sezonu. Gdyby wygrało Atletico, uciekłoby rywalom zza miedzy na pięć punktów. Piłkarze Realu mieli tego dnia inne plany. Strzelanie w stolicy zaczął Casemiro. I to jak! Do odbitej piłki dopadł przewrotką i strzelił na 1:0. Tego gola można oglądać w nieskończoność.



What a goal @Casemiro bicycle kick #HalaMadrid#RMDerbi#RMLiga#DerbiMadrileñopic.twitter.com/Ve9120RVNx — K7NG (@dhilaaaa_) 9 lutego 2019





VAR w roli głównej

Gospodarze szybko odpowiedzieli. Zaczęło się od straty Viniciusa. Z prezentu skorzystał Angel Correa, za chwilę wypatrzył Antoinea'a Griezmanna, podał do Francuza, a ten strzelił między nogami bramkarza. Thibaut Courtois był bezradny. Do uznania trafienia potrzebna była analiza VAR, gdyż boczny arbiter podniósł chorągiewkę i sygnalizował spalonego.

Później gole strzelali już tylko goście - w 42. minucie Sergio Ramos z rzutu karnego, podyktowanego za faul na Viniciusie (i w tej sytuacji sędzia wspomógł się technologią VAR), oraz wprowadzony po przerwie Gareth Bale.

Od 80. minuty gospodarze grali w dziesiątkę, ponieważ boisko po drugiej żółtej kartce musiał opuścić Ghańczyk Thomas Partey.

Źródło: PAP/EPA Sędzia miał ręce pełne roboty



Real wygrał 3:1 i wskoczył na pozycję wicelidera hiszpańskiej ekstraklasy. Ma 45 punktów, o jeden więcej od lokalnego rywala i o pięć mniej od prowadzącej Barcelony, która w niedzielę zagra z Athletic Bilbao.

MECZE 23. KOLEJKI:

Real Valladolid - Villarreal 0:0

Getafe - Celta Vigo 3:1

Atletico - Real 1:3

Espanyol - Rayo Vallecano

Girona - Huesca

Leganes - Betis

Valencia - Real Sociedad

Sevilla - Eibar

Athletic - Barcelona

Alaves - Levante