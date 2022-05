Haniebne okrzyki w kierunku ukraińskiego piłkarza

23-latek z Ukrainy jest zawodnikiem Królewskich od 2018 roku, lecz długo czekał na szansę gry dla Realu w rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy. Mistrz pokonany. Derby dla Atletico To jest sezon... czytaj dalej »

Podłe hasło

Pierwszy bramkarz Thibaut Courtois nie zwykł oddawać miejsca między słupkami. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego zapewnił już sobie jednak tytuł mistrzowski i Łunin mógł zagrać bez większej presji.

Zamiast niej musiał zmierzyć się ze skandalicznym zachowaniem niektórych fanów gospodarzy.

Z trybun Wanda Metropolitano można było usłyszeć hasło "ty tu grasz, a twój kraj płacze", intonowane przez megafon. Było to prymitywne nawiązanie do pogrążonej w wojnie Ukrainy, która od miesięcy musi odpierać rosyjską agresję zbrojną. Część kibiców zareagowała na te okrzyki gwizdami, ale nie udało się ich całkiem zagłuszyć. Zdarzenie można było zobaczyć w transmisji stacji Movistar+.



"You are here playing while your country is crying", were the chants of some Atletico Madrid fans towards Andriy Lunin yesterday. @ElDiaDespues#rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2022





Łunin od początku inwazji bardzo przeżywa sytuację w ojczyźnie i robi co w jego mocy, by wspierać rodaków. Uczestniczy w zbiórkach żywności i innych niezbędnych artykułów wysyłanych do Ukrainy. Reprezentując tak popularny na całym świecie klub przypomina również ludziom o toczącym się tam dramacie. Niestety w niedzielę wykorzystano to przeciwko niemu.

Łunin mimo niezłego występu nie uchronił Realu przed porażką w derbach. Dał się pokonać Yannickowi Carrasco z rzutu karnego, a mecz zakończył się zwycięstwem Atletico 1:0.