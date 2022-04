Bez bramek, ale z jakimi emocjami. Zwycięski remis Manchesteru City

Przed tygodniem Manchester City wygrał 1:0. Jedna bramka zaliczki z pierwszego spotkania to nie było dużo. Podopieczni hiszpańskiego trenera Josepa Guardioli wydawali się jednak delikatnym faworytem w rewanżu z Atletico.

Inicjatywa Manchesteru City

Villarreal nową siłą w europejskiej piłce. "Jesteśmy wioską, jak ta Asterixa i Obelixa" Villarreal CF... czytaj dalej » Przed meczem u siebie szkoleniowiec Los Rojiblancos Diego Simeone cały czas wierzył, że strata z Manchesteru jest do odrobienia.

- City to pewnie najlepszy zespół na świecie, w rewanżu zagra prawdopodobnie tak samo jak w pierwszym spotkaniu. Za to my coś zmienimy. Jeśli będziemy ciężko pracować i zachowamy pokorę, staniemy się konkurencyjni. Zobaczymy, co uda się wywalczyć - zapowiedział Argentyńczyk.

Od początku spotkanie na Wanda Metropolitano było bardzo zacięte. Oba zespoły walczyły na całego i nie odstawiały nogi. Przekonał się o tym najlepiej Phil Foden, któremu trzeba było zabandażować rozbitą i krwawiącą głowę.

Pod względem piłkarskim to goście mieli inicjatywę i kontrolowali wydarzenia boiskowe. Najgroźniejszą sytuację City stworzyło sobie po pół godzinie gry. Mimo kilku strzałów piłka nie trafiła jednak wówczas do siatki. Po uderzeniu Ilkaya Gundogana obiła tylko słupek.

Atletico ruszyło do przodu

W drugiej połowie mecz nadal był prowadzony w szybkim tempie. Od początku to jednak gospodarze ruszyli do frontalnego ataku. Na bramkę Manchesteru groźnie strzelali m.in. Joao Felix i Antoine Griezmann.

Mistrzowie Anglii grali spokojnie, a kiedy mogli, to przetrzymywali piłkę i patrzyli na upływający czas. Fatalną informacją dla ekipy Guardioli były kontuzje jego podstawowych piłkarzy - Kevina de Bruyne i Kyle'a Walkera. Mimo poważnych strat Manchester potrafił dobrze się bronić przed licznymi atakami rywali.

Końcówka spotkania była bardzo nerwowa. W pewnym momencie doszło nawet do szarpaniny między piłkarzami obu zespołów. W jej konsekwencji Felipe dostał czerwoną kartkę. Po uspokojeniu krewkich zawodników sędzia doliczył aż 9 minut, ostatecznie mecz był jeszcze dłuższy.

Nerwowo nie wytrzymywał też trener Simeone, który wszedł na boisko, za co ukarany został żółtą kartką. Ostatecznie jego zespół nie zdołał strzelić gola i to Manchester City awansował do półfinału Ligi Mistrzów.

Źródło: Getty Images Mecz Manchesteru City z Atletico Madryt był bardzo zacięty

Wyniki i program rewanżowych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów:

* - awans

wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - *Villarreal 1:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

*Real Madryt - Chelsea Londyn 2:3 po dogrywce (1:3, 0:1); 3:1

środa, 13 kwietnia

*Liverpool - Benfica 3:3 (1:1); pierwszy mecz - 3:1

Atletico Madryt - *Manchester City - 0:0; 0:1

półfinały

Manchester City - Real Madryt

Liverpool - Villarreal

finał - 28 maja w Saint-Denis