Atletico Madryt - Manchester City; Liverpool - Benfica w rewanżu 1/4 finału LM. Relacja na żywo

47 minuta Griezmann zablokowany przez Laporte'a w polu karnym.

46 minuta Foden mimo urazu głowy w pierwszej części meczu pozostaje w grze. Obie ekipy bez zmian.

46 minuta Atletico rozpoczęło od środka drugą odsłonę na Wanda Metropolitano.

21:56 A tak przedstawiają się liczby w Madrycie. Jak widać to goście byli bliżej gola:

21:56

Atletico Madrid 0-0 Manchester City (0-1) HT:



xG: 0.03-0.58

Shots: 1-8

Shots on target: 1-0

Possession: 30%-70%

Pass accuracy: 74%-91%

Corners: 0-4#UCLpic.twitter.com/1iRYkUFgS0 — Squawka News (@SquawkaNews) April 13, 2022

21:55 Statystki pierwszej połowy w meczu Liverpool – Benfica:

21:50 W Liverpoolu do przerwy wynik 1:1. Benfica nadal traci dwa trafienia do rywali w dwumeczu.

45 minuta Upłynęły 3 minuty doliczone do pierwszej połowy w Madrycie. Póki co bez bramek. Atletico pozostało 45 minut, by odrobić jednobramkową stratę z Manchesteru.

45 minuta Felix próbował ruszyć z kontrą, ale już w środku boiska został agresywnie zatrzymany przez Stonesa.

44 minuta Dośrodkowanie Mahreza zablokowane przez Lodiego. City nie zdołało oddać strzału po rozegraniu rzutu rożnego.

42 minuta Gospodarze nie pozwalają się zaskoczyć, ale to im powinno bardziej zależeć na atakowaniu.

41 minuta Pięć minut do końca pierwszej odsłony w Madrycie. City w ataku pozycyjnym, wykorzystując całą szerokość boiska.

21:40

20-year-old Gonçalo Ramos scores the first #UCL goal of his career.



Anfield is not a bad place to get it. https://t.co/BY4FqHR6qy — Squawka (@Squawka) April 13, 2022

21:37 Z kolei w Liverpoolu Benfica remisuje już 1:1. Gola dla gości strzelił Goncalo Ramos.

35 minuta Tym razem Kondogbia spróbował uderzenia z dystansu. Piłka straciła jednak rozpęd, zahaczając o jednego z obrońców.

33 minuta Kondogbia zagrał z własnej połowy do wybiegającego na czystą pozycję Lodiego. Ten pogubił się jednak pod polem karnym.

30 minuta Manchester City był bardzo bliski gola na 1:0! Gundogan trafił w słupek po ogromnym zamieszaniu w polu karnym.

21:28 Mamy za to pierwszą bramkę w Liverpoolu. Gospodarze prowadzą 1:0 po trafieniu Ibrahimy Konate.

27 minuta Uderzenie De Bruyne zablokowane przez Reinildo.

24 minuta Kolejne ostre wejście Felipe. Tym razem sponiewierał Kevina De Bruyne i arbiter ukarał go żółtą kartką.

23 minuta Długie zagranie do Fodena w polu karnym, lecz ten jest dobrze pilnowany Laporte’a. Wydawało się, że piłka dotknęła ręki obrońcy. Sędzia jednak nie zareagował.

19 minuta Ruszyli z szybką akcją gospodarze. Ederson przytomnym wyjściem z bramki uprzedził Felixa.

17 minuta Spokojnie buduje atak pozycyjny Manchester City. Goście nie muszą się spieszyć.

16 minuta Foden z opatrunkiem na głowie szykuje się do powrotu na boisko. Gra już wznowiona.

15 minuta Anglik długo opatrywany na murawie przez lekarzy. Jack Grealish rusza na rozgrzewkę. Czyżby konieczna była zmiana?

13 minuta Ostro potraktowany Phil Foden przez Felipe. Otrzymał cios w pobliżu głowy podczas walki w powietrzu, ale sędzia nie sięgnął po kartkę.

12 minuta Ryzykownie grają w pobliżu własnej bramki piłkarze Atletico. Byli bliscy kosztownej straty. Skończyło się na strachu.

10 minuta Kevin De Bruyne znalazł w polu karnym Johna Stonesa, lecz ten główkował niecelnie.

10 minuta Dośrodkowanie Bernardo Silvy zablokowane. Rzut rożny dla gości.

8 minuta Ilkay Gundogan bliski opanowania futbolówki w polu karnym rywali, po chwili dostał kolejną szansę i uderzał z dystansu, ale nie trafił w bramkę.

5 minuta Felix dogrywał piłkę w szesnastkę City, lecz nie znalazł żadnego z kolegów.

2 minuta Dużo walki w środkowej strefie w pierwszych sekundach. Gospodarze szukali już długim podaniem Joao Felixa w polu karnym, ale nic z tego nie wyszło.

1 minuta Gramy! Goście z Manchesteru rozpoczęli grę od środka boiska.

20:59 Hymn Ligi Mistrzów już za nami, czas na walkę o półfinał LM!

20:57 Przede wszystkim będziemy dziś skupiać się na meczu w Madrycie, gdzie Atletico postara się odrobić jednobramkową stratę do Manchesteru City.

20:57

TEAM NEWS: Gündoğan and Mahrez come into the Manchester City side in place of Sterling and the suspended Gabriel Jesus...#UCLpic.twitter.com/yalc5oZjuT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2022

20:57

TEAM NEWS: João Félix is recalled up front, replacing Luis Suarez, who is on the bench. Thomas Lemar and Renan Lodi start in midfield for Atlético ahead of Rodrigo De Paul and Yannick Carrasco...



@Atleti hero will be _______#UCLpic.twitter.com/0XUoiRKNwn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2022

20:55 Liverpool przed tygodniem pokonał na wyjeździe Benficę 3:1 i jest zdecydowanym faworytem do awansu. Niczego nie można jednak przesądzać, patrząc na wczorajszą rywalizację Realu i Chelsea.

20:55

TEAM NEWS: Benfica make just one change from last week's first leg, an enforced one as Rafa Silva is out injured. Diogo Gonçalves comes in to replace him...#UCLpic.twitter.com/48YcO7K0Zs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2022

20:55

TEAM NEWS: There are three alterations in defence for Liverpool, with Gomez, Konaté and Tsimikas all starting. Milner and Keïta come into midfield, with Firmino and Luis Díaz starting up front.



Thoughts on this @LFC team?#UCLpic.twitter.com/cupW6dF8Ku — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2022