Ponad 700 podań na nic. Liverpool nawet bez celnego strzału na bramkę

Liverpool tym razem bezradny. Atletico z niespodziewaną wygraną Liverpool nie... czytaj dalej » Zazwyczaj, gdy w pierwszym składzie Liverpoolu wychodzi tercet Sadio Mane, Roberto Firmino i Mohamed Salah, kibice są przyzwyczajeni, że pod bramką przeciwnika dużo się dzieje.

We wtorek w Madrycie ani Senegalczyk, ani Brazylijczyk, czy Egipcjanin tak naprawdę nie zagrozili poważnie bramce strzeżonej przez Jana Oblaka. W całym spotkaniu, którego arbitrem był Szymon Marciniak, obrońcy trofeum nie oddali nawet jednego celnego strzału. A próbowali siedem razy.

84 mecze ze strzałem i koniec

Poprzedni raz taka sytuacja miała miejsce dawno temu, bo 3 października 2018 roku. Wtedy liverpoolczycy przegrali w Neapolu 0:1. Potem przez kolejne 84 spotkania zawsze znajdowali, jeśli nie drogę do siatki, to przynajmniej w światło bramki.



Na Wanda Metropolitano, gdzie piłkarze The Reds wrócili 265 dni po wielkim, zwycięskim finale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów z Tottenhamem, mieli 73 procent posiadania piłki, wymienili mnóstwo, bo aż 735 podań, Atletico - 288. Nijak te statystyki nie przełożyły się na końcowy wynik.

Liverpool wie, jak odrabiać

Madrytczycy prowadzenie objęli już w czwartej minucie, kiedy po zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki skierował Saul Niguez. W ten sposób brazylijski bramkarz Liverpoolu Alisson Becker po raz pierwszy od 23 stycznia i meczu ligowego z Wolverhampton musiał wyjmować piłkę z siatki.

Po strzeleniu gola piłkarze trenera Diego Simeone robili to, z czego są doskonale znani - uważnie bronili się. Co ciekawe, w ostatnich 12 spotkaniach na własnym stadionie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Atletico straciło tylko jedną bramkę.

- Mieliśmy piłkę przez większość meczu, ale niestety nie potrafiliśmy zagrozić bramce rywali. Wciąż mamy jednak 90 minut, aby to odrobić straty - podkreślił obrońca LFC Virgil Van Dijk.

Źródło: EPA/Rodrigo Jimenez The Reds muszą się poprawić, jeśli chcą awansować do ćwierćfinału

Rewanż w Anglii zaplanowano na 11 marca. Liverpool w drodze po trofeum w poprzednim sezonie wychodził już z większych kłopotów. W półfinale pierwszy mecz na wyjeździe z Barceloną przegrał 0:3, a na własnym stadionie wygrał 4:0.

Atletico - Liverpool 1:0 (1:0)

Saul Niguez 4'

Atletico: Jan Oblak - Sime Vrsaljko, Stefan Savić, Felipe, Renan Lodi - Koke, Thomas Partey, Saul Niguez, Thomas Lemar (46' Marcos Llorente) - Alvaro Morata (70' Vitolo), Ángel Correa (77' Diego Costa)

Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold - Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Jordan Henderson (80' James Milner), Fabinho, Georginio Wijnaldum - Mohamed Salah (72' Alex Oxlade-Chamberlain), Roberto Firmino, Sadio Mane (46' Divock Origi)