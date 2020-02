Kontrowersje w Madrycie. Klopp starł się z Marciniakiem

Dwa uderzenia w twarz i tylko żółta kartka. Marciniak oszczędził piłkarza Liverpoolu Sadio Mane może... czytaj dalej »

Arbiter z Płocka był rozjemcą spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt i Liverpoolem. Gospodarze wygrali 1:0, dzięki trafieniu Saula Nigueza.

Klopp, a więc szkoleniowiec gości, miał sporo zastrzeżeń do pracy Marciniaka. Polak w końcówce starcia ukarał go nawet żółtą kartką.

- Sędzia musi być bardzo silny psychicznie i radzić sobie z taką atmosferą. Zasłużyłem na tę kartkę, bo powiedziałem trochę za dużo. Czy jednak nie miałem racji? – mówił po meczu Klopp.

"To nie koniec"

Szef ekipy LFC został ukarany kartką, bowiem domagał się rzutu wolnego przed polem karnym Atletico za zagrania piłki ręką.

Wcześniej zwracał uwagę Marciniakowi jeszcze kilka razy. W pierwszej części spotkania domagał się jedenastki za faul na Sadio Mane. Burzył się również, gdy Polak nie odgwizdał rzekomego przewinienia na Robercie Firmino. Po spotkaniu również rzucił kilka mocnych słów w kierunku polskich sędziów, co uchwyciły kamery.

Wicemistrzowie Anglii zagrali słabo i ponieśli pierwszą porażkę od 17 września. Wtedy, również w Lidze Mistrzów, lepsze okazało się Napoli (2:0). Kolejne niepowodzenie The Reds sprawi, że obrońcy trofeum skończą rozgrywki na etapie 1/8 finału. - To jeszcze nie koniec. Witamy na Anfield - wyznał na początku pomeczowej rozmowy Klopp.

- To była walka i atmosfera, której się spodziewaliśmy. Oni bronili się całym zespołem, ich defensywa była niesamowita - ocenił niemiecki szkoleniowiec, który miał też sporo uwag do piłkarzy Atletico. - Robili wszystko, aby Sadio Mane wyleciał z boiska. Był ich celem - dodał w późniejszych wypowiedziach.



Tragic. I never want to see this man referee another game. pic.twitter.com/y1VJGnLqJi — LFCVine (@LFCVine) February 18, 2020





Wyniki i program pierwszych spotkań 1/8 finału:



18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)



19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Lipsk



25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona



26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn

rewanże



10 marca, wtorek

Valencia - Atalanta Bergamo

RB Lipsk - Tottenham Hotspur

11 marca, środa

Liverpool - Atletico Madryt

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

17 marca, wtorek

Juventus Turyn - Olympique Lyon

Manchester City - Real Madryt

18 marca, środa

Bayern Monachium - Chelsea Londyn

Barcelona - SSC Napoli



Kolejne rundy:

20 marca - losowanie par 1/4 i 1/2 finału

7-8 kwietnia - pierwsze mecze 1/4 finału

14-15 kwietnia - rewanżowe mecze 1/4 finału

28-29 kwietnia - pierwsze mecze 1/2 finału

5-6 maja - rewanżowe mecze 1/2 finału

30 maja - finał (Stambuł)