Atletico pogrążone przez ligowego słabeusza w 99. minucie

Atletico przystąpiło do 12. serii spotkań Primera Division na trzecim miejscu w tabeli, tracąc pięć punktów do Barcy i osiem do lokalnego rywala z Madrytu. Wygrana w Kadyksie wydawała się obowiązkiem drużyny prowadzonej przez Diego Simeone. Zamiast tego doznała ona kolejnego rozczarowania w tym tygodniu.

W środę Atletico ostatecznie pogrzebało swoje szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, remisując u siebie z Bayerem Leverkusen 2:2. Gospodarze mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę jeszcze w 9. minucie doliczonego czasu gry, lecz rzutu karnego nie wykorzystał wówczas Yannick Carrasco. Barcelona w potrzasku. Myśli o wzmocnieniach, a wciąż jest winna miliony weteranom Tegoroczna faza... czytaj dalej »

99. minuta znów pechowa

Wydawało się, że pożegnanie z Ligą Mistrzów zmobilizuje madrycki zespół do wzmożonej pogoni za ścisłą czołówką w krajowych rozgrywkach. W sobotę w Kadyksie niewiele jednak na to wskazywało. Miejscowy zespół objął prowadzenie już w pierwszej minucie spotkania po trafieniu Theo Bongondy. Rezultat 1:0 utrzymał się przez zdecydowaną większość spotkania.

Gospodarze powiększyli swoją przewagę niespełna dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry w drugiej połowie. Chwilę później Atletico zaczęło wreszcie gonić wynik w konfrontacji z przedostatnią ekipą tabeli. Najpierw trafienie do własnej bramki zaliczył Luis Hernandez, choć oficjalny serwis LaLiga w końcu zaliczył je Joao Feliksowi. Uznano, że piłka po strzale Portugalczyka zmierzała w światło bramki, zanim rywal zmienił jej tor lotu. Następnie Felix doprowadził do remisu świetnym uderzeniem z dystansu. Ostatnie słowo należało jednak do piłkarzy Cadizu. W 9. minucie doliczonego czasu gości pogrążył Ruben Sobrino.

Źródło: Getty Images Atletico w drugim meczu z rzędu doznało rozczarowania w doliczonym czasie

Cadiz zwyciężył dopiero po raz drugi w trwającym sezonie ligowym i pierwszy na własnym terenie. Dzięki wygranej awansował na 18. miejsce w tabeli.

Cadiz CF - Atletico Madryt 3:2 (1:0)

Bramki: Theo Bongonda (1'), Alex Fernandez (81'), Ruben Sobrino (90'+9) - Joao Felix (85', 89').