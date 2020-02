Trener potwierdził. Liverpool przez kilka tygodni bez kapitana

Liverpool przegrał w Madrycie pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów 0:1, ale porażka nie była jedyną złą wiadomością dla Juergena Kloppa. W 80. minucie z boiska musiał zejść Henderson, który - jak się okazało - doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Ponad 700 podań na nic. Liverpool nawet bez celnego strzału na bramkę Długie posiadanie... czytaj dalej »

"Mogło być gorzej"

- Myślę, że będziemy musieli radzić sobie bez niego przez około trzy tygodnie. Oczywiście nie jest to dobra informacja, ale w sumie i tak mieliśmy sporo szczęścia, mogło być znacznie gorzej - podkreślił w piątek na konferencji prasowej Klopp.

To oznacza, że kapitan Liverpoolu opuści kilka najbliższych spotkań. W tym czasie The Reds zagrają z West Hamem, Watfordem, Chelsea i Bournemouth. Wątpliwy jest też występ Anglika w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów z Atletico na Anfield. Odbędzie się ono 11 marca.

O rekord

W Premier League piłkarze Kloppa pewnie zmierzają po pierwsze od 30 lat mistrzostwo Anglii. The Reds wciąż są niepokonani, a z 26 meczów wygrali 25. Jeśli w poniedziałek okażą się lepsi od West Hamu, w którym broni Łukasz Fabiański, to wyrównają rekord 18 kolejnych ligowych zwycięstw Manchesteru City z 2017 roku.