Szczęsny ma pełne ręce roboty. Zacięty mecz w Madrycie

22:50 ATLETICO - JUVENTUS 0:0

45 minuta KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY

45 minuta Z dwóch minut wyszło prawie cztery. Ronaldo próbował strzelać, ale wyszło podanie do Chielliniego. Piłkę złapał Oblak.

45 minuta I tym razem Thomas wyeliminowany z rewanżu. Żółta kartka za wejście w Dybalę. Argentyńczyk trzyma się za stopę. Źle to wyglądało.

45 minuta Zero składnych akcji w tych 120 sekundach. Piłka przerywana przez Atleti.

45 minuta Dwie minuty doliczone do pierwszej części.

43 minuta I powtórka z rozrywki. Bentaleb kontra Ederson z 11 metrów i 2:1 dla Schalke.

41 minuta Ronaldo nieprzepisowo powstrzymywany przez Saula. Hiszpan powinien otrzymać żółtą kartkę za wejście w Portugalczyka. Dobrze, że ten wraca do gry.

36 minuta I gol dla Schalke. Z rzutu karnego wyrównał Bentaleb. 1:1 w Gelsenkirchen.

34 minuta Dybala z dystansu, ale na Oblaku to nie zrobiło większego wrażenia!

32 minuta Dybala kontra Filipe Luis - południowoamerykańskie starcie o piłkę.

29 minuta Griezmann próbował zaskoczyć z rzutu wolnego Szczęsnego, ale Polak czujny w bramce.

28 minuta A jednak nie będzie! Costa zahaczony przez De Sciglio, ale przed polem karnym. Sędzia słusznie zmienił decyzję.

27 minuta Rzut karny dla Atletico!

22 minuta Po dośrodkowaniu z lewej strony do piłki dopadł Mandżukić, ale mając przy sobie dwójkę obrońców spudłował.

21 minuta Groźnie teraz pod bramką Szczęsnego, ale Włosi oddalają niebezpieczeństwo i wybijają piłkę. Chwilę później Polak przechwycił piłkę.

19 minuta Tymczasem po golu Aguero City objęło prowadzenie z Schalke. 0:1!

15 minuta Thomas mocno z dystansu i Szczęsny po raz pierwszy interweniuje!

14 minuta Dybala ruszył teraz ruszył, ale Godin nastrzelił piłkę w rękę Argentyńczyka.

11 minuta Pjanić z rożnego. Najwyżej do piłki wyskoczył Bonucci, ale piłka po jego strzale poszybowała nad poprzeczką.

9 minuta Ronaldo! Co za bomba, ale kapitalnie Oblak!

8 minuta Ronaldo, 30 metrów do bramki, ale najpierw żółtko dla Costy za zbyt szybkie wybiegnięcie z muru. Efekt? Nie zagra w rewanżu...

7 minuta I będzie dobra okazja dla CR7. Faulowany przez Gimeneza.

4 minuta Liga Mistrzów Ligą Mistrzów, ale przecież już w piątek rusza kolejka Ekstraklasy!

3 minuta Z rzutu rożnego nie popisał się Thomas. Od bramki Szczęsny.

2 minuta Francuski pojedynek w polu karnym. Griezmann kontra Matuidi. Ten pierwszy długo nie podnosił się z murawy, kibice oczekiwali oczywiście rzutu karnego, ale bądźmy poważni...

1 minuta 32 sekunda i już Chiellini poczuł na plecach Griezmanna.

1 minuta ZACZYNAMY!

20:56 67 tysięcy odśpiewało głośno pięknie brzmiący hymn Atletico. Na stadionie kibice utworzyli też wielki napis: "liczy się lojalność".

20:55 I jeszcze porcja ciekawostek:

20:53 Jeśli ktoś woli niemiecko-angielsko konfrontację, to oto składy:

20:46 NAJWYŻSZY CZAS NA SKŁADY!

20:45 Wszystko z uwagi na grę Wojciecha Szczęsnego i powrót CR7 do Madrytu. Tym razem jednak nie na Santiago Bernabeu, a Wanda Metropolitano. Portugalczyk wie, jak strzelać gole Atletico. W barwach Królewskich w 31 meczach strzelił ich lokalnemu rywalowi 22.