19-latek strzelał, Szczęsny wyjmował piłkę z bramki. "Portugalska perełka" przyćmiła Ronaldo

Pięć meczów, trzy gole, cztery asysty - bilans Portugalczyka po transferze do Atletico robi spore wrażenie. 19-latek na razie nic sobie z tego nie robi, że jest czwartym najdroższym piłkarzem w historii futbolu. Madrytczycy wykupili go tego lata z Benfiki za 126 milionów euro.

Komplementy od Simeone

Kolejny pokaz magii dał w sobotę, w spotkaniu towarzyskim z Juventusem rozegranym w Sztokholmie. W 24. minucie Portugalczyk dopadł do piłki dośrodkowanej w pole karne Starej Damy i bez zastanowienia oddał strzał. Piłka odbiła się jeszcze po drodze od Thomasa Lemara i wpadła do bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Chociaż Juve szybko odpowiedziało golem Samiego Khediry, to w 33. minucie znów objawił się Felix. Tym razem wykorzystał świetne podanie za plecy obrońców i wślizgiem skierował piłkę do bramki.

Źródło: gettyimages.com Felix ubiegł Szczęsnego

Po meczu młody zawodnik zebrał masę pochwał. Największe od trenera Diego Simeone. - Joao ma niesamowite możliwości. Bardzo szybko dostosowuje się do potrzeb zespołu. Ma wizję, która pozwala mu dostosować się do wielu pozycji na boisku, a najlepszą rzeczą, jaką ma, jest to, co powiedziałem już pierwszego dnia, czyli chęć uczenia się. Przez to na pewno jego proces adaptacji będzie krótszy - stwierdził szkoleniowiec Atletico na konferencji po meczu.

W hiszpańskiej prasie też o nim głośno. "Joao Feliz" - głosi madrycki "AS", który celowo przekręcił nazwisko Portugalczyka z Felix na Feliz, co po hiszpańsku oznacza "szczęśliwy". "Cudowny Felix przeciwko CR7. Dublet portugalskiej perełki" - tak z kolei jego występ ocenił kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Źródło: "AS" Hiszpanie pod wrażeniem Felixa

Atletico Madryt - Juventus 2:1

Lemar 24', Joao Felix 33' - Khedira 29'

Atletico: Oblak; Trippier (Arias 55), Gimenez (Herrera 55), Savic (Felipe 55), Lodi (Riquelme 66); Koke (Hermoso 55), Llorente (Thomas Partey 46), Saul (Manu Sanchez 66), Lemar (Vitolo 66); Joao Felix (Diego Costa 55) (Saponjic 90), Morata (Correa 55)

Juventus: Szczesny (Buffon 60); De Sciglio (Danilo 70), De Ligt (Demiral 70), Chiellini (Bonucci 46), Alex Sandro (Cuadrado 60); Khedira (Matuidi 60), Pjanic (Bentancur 60), Rabiot (Emre Can 70); Douglas Costa (Bernardeschi 60), Higuain (Dybala 60), Cristiano Ronaldo (Mandzukić 70)