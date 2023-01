Real na dwójkę, Benzema na piątkę

Barcelona odskoczyła Realowi na trzy punkty dwa tygodnie temu, kiedy Królewscy przegrali na wyjeździe z Villarreal 1:2. Po superpucharowej przerwie układ sił się nie zmienił.

Najpierw w niedzielę z dużym wysiłkiem trzy punkty do swojego konta dopisała grająca bez Roberta Lewandowskiego Barcelona. Pauzujący jeszcze za czerwoną kartkę kapitan reprezentacji Polski oglądał spotkanie na Camp Nou z trybun.

Oba mecze faworytów w wyścigu do mistrzostwa Hiszpanii wyglądały bardzo podobnie. Oba de facto rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. Dla Barcelony w 35. minucie zapunktował Pedri. Real potrzebował jeszcze mniej czasu na napoczęcie rywala z ósmego miejsca.

Benzema piąty w historii

Już w 24. minucie spotkania na Estadio San Mames w Bilbao do siatki trafił niezawodny Karim Benzema, po podbiciu piłki głową przez Marco Asensio. Francuski napastnik uderzył z półobrotu bez przyjęcia, nie dając żadnych szans zasłoniętemu bramkarzowi gospodarzy. Ale nawet Unai Simon gdyby widział piłkę, to i tak by nic nie zrobił - futbolówka wpadła tuż przy słupku.

Dla zdobywcy Złotej Piłki był to piąty kolejny ligowy mecz przynajmniej z jednym golem. A biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w sześciu ostatnich meczach zdobył sześć bramek.

Występ Benzemy upłynął pod znakiem liczby pięć. W hiszpańskiej ekstraklasie Francuz strzelił gola numer 228, awansując w klasyfikacji wszech czasów na piąte miejsce, ex aequo z Raulem. O jednego wyprzedza legendę Los Blancos Alfredo Di Stefano. Klasyfikację, z 474 trafieniami, otwiera Lionel Messi.



- Karim @Benzema scores his 228th La Liga goal, equalling Ral in 5th place in the all-time leading La Liga goalscorers. Benzema (228) has now scored more La Liga goals than Alfredo Di Stéfano (227). #HalaMadrid#AthleticRealMadridpic.twitter.com/rhF6oWacNB — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 22, 2023





Real nie mógł być pewny zwycięstwa aż do 90. minuty, gdy wynik spotkania strzałem zza pola karnego ustalił Toni Kroos.

Po 18. kolejce pierwsza Barcelona ma w tabeli trzy punkty przewagi nad Realem Madryt i sześć nad Realem Sociedad. Dwie pierwsze drużyny mają do rozegrania po jednym zaległym meczu.

Wynik meczu 18. kolejki Primera Division:

Athletic Bilbao - Real Madryt 0:2 (0:1)

Bramki: Karim Benzema (24.), Toni Kroos (90.)

Wyniki 18. kolejki La Liga:

piątek:

Mallorca - Celta Vigo 1:0

sobota:

Rayo Vallecano - Real Sociedad 0:2

Espanyol Barcelona - Betis Sewilla 1:0

Atletico Madryt - Real Valladolid 3:0

Sevilla - Cadiz 1:0

niedziela:

Villarreal - Girona 1:0

Elche - Osasuna Pampeluna 1:1

Athletic Bilbao - Real Madryt 0:2

poniedziałek:

Valencia - Almeria