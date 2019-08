Barcelonie wypadła kolejna gwiazda. Suarez z podobną kontuzją jak Messi

Bez Messiego ani rusz. Zaskakująca porażka FC Barcelona Wszedł na murawę... czytaj dalej » Bohaterem starcia na Sam Mames był rezerwowy gospodarzy Aritz Aduriz. 38-letni napastnik pojawił się na boisku w 88. minucie i chwilę później fantastycznym strzałem z przewrotki dał zwycięstwo baskijskiej drużynie. Jednak nie tylko strata punktów okazała się złą wiadomością dla fanów Blaugrany.

Bez punktów, bez Suareza

W 37. minucie swój udział w spotkaniu musiał zakończyć Suarez, którego zastąpił Rafinha. Tuż przed kontuzją urugwajski napastnik oddał strzał w słupek. Chwilę po tym poprosił o zmianę.

Jeszcze w trakcie meczu zaczęły pojawiać się informacje, że 32-latek nabawił się urazu łydki. W sobotę potwierdził to klub.

"Testy przeprowadzone rano potwierdziły, że Suarez, doznał kontuzji prawej łydki" - czytamy.



[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2019





Według dziennika "Marca" Suarez będzie musiał pauzować od trzech do czterech tygodni. Co ciekawe, na taki sam uraz narzeka Leo Messi, którego zabrakło w pierwszym meczu nowego sezonu LaLiga.

W następnej kolejce Barcelona podejmie na Camp Nou drużynę Realu Betis.

To, ile znaczy Suarez dla Blaugrany, pokazał choćby obóz przygotowawczy. Urugwajczyk z trzema golami był najlepszym strzelcem drużyny (jedną bramkę zdobył z Arsenalem, dwie z Napoli). W 49 meczach poprzedniego sezonu we wszystkich rozgrywkach strzelił 25 goli i zaliczył 13 asyst.