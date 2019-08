Nożyce 38-latka załatwiły Barcelonę. "Miałem nadzieję, że uderzy wyżej..."

Mecze ligi hiszpańskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

W 88. minucie Aduriz zastąpił Inakiego Williamsa. Najbardziej doświadczony piłkarz na boisku niemal od razu pobiegł w stronę pola karnego rywali, gdzie uwolnił się spod opieki obrońców i w pięknym stylu wykorzystał dośrodkowanie Andera Capy z prawego skrzydła. Niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Był to gol na wagę wygranej Athleticu 1:0.



Watch THAT Aduriz winner again, and again, and again...



#AthleticBarça highlights pic.twitter.com/lFLSEsjMez — LaLiga (@LaLigaEN) August 16, 2019

- Dedykuję gola mojej rodzinie i wszystkim, którzy mnie wspierają. Takie rzeczy sprawiają, że piłka jest piękna - podkreślił Aduriz po meczu.

Hiszpan niedawno zapowiedział, że po tym sezonie zakończy piłkarską karierę. Będzie miał wtedy 39 lat.

- Wszystko w życiu ma swój początek i koniec. Jestem wdzięczny, że mogę zakończyć karierę tam, gdzie jestem najszczęśliwszy. Powiedziałem, że pomogę Athleticowi do ostatniego dnia pobytu tutaj, a dziś byłem w stanie to udowodnić. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie sezonu niż trzy punkty przeciwko Barcelonie - wyjaśnił napastnik, który dzięki swojej bramce wyrównał osiągnięcie Leo Messiego. Tak jak Argentyńczyk strzelił przynajmniej jednego gola w 15. kolejnym sezonie.

"To zwierzę"

Pod wrażeniem weterana był trener Basków. - Jego bramka była niesamowita, bardzo mnie ucieszyła. On ma 38 lat, ale świetnie wykańcza akcje. To piłkarz, który mimo swojego wieku robi różnicę na boisku. To zwierzę. Zawsze przychodzi pierwszy na trening i wychodzi ostatni - chwalił piłkarza Gaizka Garitano.

Źródło: EPA/JAVIER ZORRILLA 38-letni Aduriz głodny kolejnych goli

Weterana hiszpańskiej ligi komplementował też szkoleniowiec Barcelony Ernesto Valverde. - Aduriz strzelił pięknego gola. Kiedy widziałem, jak składa się do strzału, miałem nadzieję, że uderzy wyżej... - rozłożył ręce były opiekun Athleticu.

1. kolejka ligi hiszpańskiej:

piątek

Athletic Bilbao - Barcelona 1:0

sobota

Celta Vigo - Real Madryt

Valencia - Real Sociedad

Mallorca - Eibar

Leganes - Osasuna Pampeluna

Villareal - Granada

niedziela

Alaves - Levante

Espanyol Barcelona - Sevilla

Betis Sewilla - Real Valladolid

Atletico Madryt - Getafe