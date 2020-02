Atmosfera w Barcelonie gęstnieje. "Nie powinniśmy ciskać w siebie g****m"

Afera w Barcelonie. Messi odpowiedział dyrektorowi Kryzys w... czytaj dalej » Messi już wcześniej w mediach społecznościowych stanowczo odrzucił zarzuty Abidala. To zresztą jeszcze bardziej nasiliło spekulacje o możliwym transferze Argentyńczyka do Manchesteru City. W czwartek do kapitana "Dumy Katalonii" dołączył lewy obrońca, krytykując wypowiedzi swojego dyrektora.

- Ten klub wystarczająco często obrywa g****m z zewnątrz. Dlatego nie powinniśmy dodatkowo ciskać g****m sami w siebie – powiedział dziennikarzom Alba. – Abidal sam był piłkarzem, w dodatku uwielbianym przez kibiców. Powinien więc wiedzieć, jak wygląda sytuacja w szatni i jak mogą czuć się piłkarze – dodał.

Atmosfera nie wpłynęła na wynik

W meczu z Athletikiem Bilbao Barcelona straciła gola w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, po samobójczym trafieniu Sergio Busquetsa. Defensywny pomocnik stwierdził po spotkaniu, że odpadnięcie z rozgrywek nie było spowodowane pozaboiskowymi nieporozumieniami, a do jego opinii przychylił się Alba.

- Pokazaliśmy, że wciąż jesteśmy zespołem. Zagraliśmy naprawdę dobrze. To był jeden z naszych lepszych występów w sezonie. Szkoda, że w końcówce straciliśmy bramkę, ale taka jest piłka nożna. Jestem dumny ze stylu, jaki zaprezentowaliśmy – podkreślił 70-krotny reprezentant Hiszpanii.

Źródło: Getty Images Jordi Alba - Athletic Bilbao - Barcelona 2019/2020

Zabrakło szczęścia

Barcelona przeważała w liczbie strzałów i posiadaniu piłki. Goście nie potrafili jednak tego wykorzystać, a w kilku sytuacjach nie mogli liczyć na przychylność VAR.

- Wciąż nie rozumiem, jak ten system działa. Na pewno trzeba go ulepszyć – ocenił Alba.

Już w niedzielę Barcelona zagra w lidze na wyjeździe z Betisem. Drużyna prowadzona przez Quique Setiena jest obecnie druga, a do prowadzącego Realu Madryt traci trzy punkty.

Ćwierćfinały Pucharu Króla:

Real Madryt - Real Sociedad 3:4 (0:1)

Mirandes - Villarreal 4:2 (2:1)

Granada - Valencia 2:1 (1: 1)

Bilbao - Barcelona - 1:0 (0:0)