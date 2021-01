Pędzą po tytuł. "Atletico mistrzem zimy"

Szalone liczby Luisa Suareza wyrzutem sumienia Barcelony Atletico Madryt... czytaj dalej » We wtorek Atletico i Sevilla odrabiały zaległość z 1. kolejki. To dwa zespoły z aspiracjami co najmniej na czołową czwórkę i awans do Ligi Mistrzów.

Lider jest jednak w tym sezonie w znakomitej formie. Dotychczas poniósł tylko jedną porażkę - z Realem 0:2 - i w 16 ligowych występach dał sobie strzelić tylko sześć goli. Sam zdobył ich 31.

We wtorek potwierdził swoją wyższość nad Sevillą po golach Angela Correi (17. minuta) i Saula Nigueza (76.).

Mistrz zimy z Madrytu

"Atletico mistrzem zimy z trzema kolejkami wyprzedzenia" – napisała hiszpańska agencja EFE.

Zespół ze stadionu Wanda Metropolitano ma za sobą 16 meczów w lidze i 41 punktów na koncie. Drużyna prowadzona przez Simeone nie przegrała żadnego z ostatnich 20 spotkań w Primera Division u siebie - wygrała 16 z nich, a czterokrotnie remisowała.



¡En un día gélido en Madrid, nuestros jugadores calentaron el Wanda @Metropolitano



#AúpaAtleti

#AtletiSevillaFCpic.twitter.com/1a1wUu5hMP — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2021





Aktualny mistrz kraju madrycki Real, który ma 37 punktów, a także trzecia Barcelona (34) i czwarty Villarreal (32), mają rozegrane po 18 meczów. Nie mają już zatem szans na dogonienie Atletico przed półmetkiem rozgrywek.

Szósta Sevilla ma 30 punktów, tyle samo co piąty Real Sociedad, ale zespół z Kraju Basków ma już za sobą 19 spotkań (w tym jedno rozegrane awansem), natomiast Sevilla – 17.

W drugim wtorkowym meczu Granada wygrała z Osasuną 2:0.

Wyniki zaległych meczów:

Granada - Osasuna Pampeluna 2:0

Atletico Madryt - Sevilla 2:0