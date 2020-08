Cudowne ozdrowienie przed Ligą Mistrzów. Mbappe postawiony na nogi

Włosi szykują się do ćwierćfinałowego starcia w Lidze Mistrzów z PSG. Mecz już w środę. To będzie pierwsze spotkanie turnieju finałowego, który obywa się w Lizbonie na stadionach Benfiki i Sportingu.

Francuski napastnik doznał skręcenia stawu skokowego 24 lipca w wygranym 1:0 finale Pucharu Francji z Saint Etienne. 21-latek został brutalnie sfaulowany przez rywala, który zobaczył za to czerwoną kartkę. Wyglądało bardzo poważnie.

Zawodnik miał pauzować około trzech tygodni i pod dużym znakiem zapytania stał jego występ w środowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo. W Paryżu wręcz oswajano się z myślą, że będą musieli radzić sobie bez tego piłkarza.

"Rośnie presja"

We wtorek trener Tuchel zapowiedział nieoczekiwanie, że Mbappe znajdzie się w kadrze PSG na to spotkanie. Pod warunkiem, że będzie miał udany trening we wtorkowy wieczór i "nic nadzwyczajnego się nie wydarzy". Nie ma informacji, by coś poszło nie po myśli Francuza i jego trenera.

Tuchel nie sprecyzował, czy piłkarz wybiegnie w wyjściowym składzie. Jeśli nie, wówczas na Estadio da Luz w Lizbonie zastąpi go Argentyńczyk Mauro Icardi.

Źródło: gettyimages.com Mbappe bawił się z piłką na wtorkowym treningu

- Presja trochę rośnie, brakuje nam rytmu meczowego, rozegraliśmy tylko dwa mecze w ostatnim czasie, ale to były dwa finały, dwa decydujące mecze (oprócz Pucharu Francji, także w Pucharze Ligi Francuskiej z Olympique Lyon, wygranym po rzutach karnych). Moja drużyna jest świetna w decydujących momentach, jak w niedawnym finale, w którym rzuty karne dodały nam dużo pewności siebie - podkreślił niemiecki szkoleniowiec. Wyjątkowy mecz dla Atalanty. "Piłkarze przechodzili tę traumę z nami" Ćwierćfinałowe... czytaj dalej »

Cztery dni, cztery ćwierćfinały

Zwycięzca tego meczu zagra z lepszym z pary RB Lipsk - Atletico Madryt. To spotkanie odbędzie się w czwartek.

W pozostałych ćwierćfinałach w piątek Barcelona spotka się z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego (polski napastnik z 13 golami jest liderem klasyfikacji strzelców LM), a w sobotę zmierzą się Manchester City i Olympique Lyon.

Rywalizację w miniturnieju Ligi Mistrzów w Lizbonie wymusiła pandemia COVID-19. Zrezygnowano z formuły "mecz i rewanż". O awansie będzie decydowało jedno spotkanie.

18 i 19 to terminy półfinałów, a 23 sierpnia odbędzie się finał.

Program ćwierćfinałów (wszystkie mecze w Lizbonie, godz. 21):



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium

sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon