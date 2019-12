Gol za golem, Milan rozgromiony w Bergamo

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

Rossoneri od porażki z Juventusem na początku listopada dwukrotnie w lidze wygrali i dwa razy zremisowali. Wydawało się, że powoli wychodzą z głębokiego kryzysu. Na swoją korzyść rozstrzygnęli też poprzednie spotkanie z Atalantą. Ale obecny Milan jest tylko cieniem drużyny z poprzedniego sezonu i wszystko wskazywało na to, że w Bergamo czeka drużynę trudna przeprawa.

Inter ponownie liderem Serie A. Wspaniały gest Lukaku Bez niespodzianki... czytaj dalej » Piłkarzy Atalanty z kolei mocno podbudował awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie spotkają się z Valencią, choć w ostatnim ligowym meczu potknęli się o Bolognę. Ale niedzielny mecz musieli wygrać, by pozostać w strefie premiowanej awansem do fazy grupowej przyszłorocznych rozgrywek Champions League.

Gomez rozpoczął koncert

I wszystko wskazywało na to, że to piłkarze z Bergamo lepiej zrozumieli, jaka jest stawka meczu. Już w 10. minucie Alejandro Gomez po samotnym rajdzie lewą stroną wbiegł w pole karne Milanu, minął kilku obrońców i przepięknym strzałem w długi róg umieścił piłkę pod poprzeczką bramki Gianluigiego Donnarummy. Po kwadransie gry mogło być już 2:0 dla gospodarzy, ale strzał Mario Pasalicia trafił w poprzeczkę.

Po chwilowych kłopotach Milan odzyskał nieco inicjatywy i dłużej rozgrywał piłkę w środkowej strefie boiska, ale nie przełożyło się to na zmianę wyniku. W pierwszej połowie goście nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Pierluigiego Golliniego, tymczasem piłkarze Atalanty kilkukrotnie zmuszali Donnarummę do interwencji.

Obraz drugiej połowy meczu nie odbiegał daleko od tego, co kibice oglądali w pierwszych 45 minutach. Atalanta atakowała i raz po raz zapuszczała się w okolice pola karnego Milanu. Większość akcji Rossonerich demontowana była już w środkowej strefie placu gry.

Festiwal bramek Atalanty

Szczęsny już zdrowy i czaruje na treningach. Może zdobyć kolejne trofeum Dobra wiadomość... czytaj dalej » W 61. minucie meczu Pasalić niemal dokładnie odtworzył bramkową akcję Gomeza. Otrzymał dalekie podanie na lewą stronę boiska, przez nikogo nie niepokojony wbiegł w pole karne i strzałem z ostrego kąta pokonał Donnarummę.

Wyrok na Milan podpisał dwie minuty później Josip Ilicić. Wbiegając na czystą pozycję dostał precyzyjnie zaadresowaną przez Pasalicia piłkę, ograł próbującego mu przeszkadzać obrońcę i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Po niespełna 10 minutach Ilicić po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Po krótko rozegranym przez Gomeza rzucie wolnym Słoweniec spokojnie przymierzył się do strzału i z 20 metrów trafił prosto w okienko bramki Milanu.

W 80. minucie przy aplauzie publiczności w Bergamo Ilicić opuścił boisko. W jego miejsce na murawę wbiegł Luis Muriel, który niespełna trzy minuty zmusił Donnarummę do wyjęcia piłki z bramki po raz piąty tego dnia.

Atalanta - Milan 5:0

Bramki: 1:0 Gomez (10'), 2:0 Pasalić (61'), 3:0 Ilicić (63'), 4:0 Ilicić (72'), 5:0 Muriel (84')