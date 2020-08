Pięć minut dzieliło ich od półfinału Ligi Mistrzów. "Żal jest ogromny, było tak blisko"

Włosi szykują się do ćwierćfinałowego starcia w Lidze Mistrzów z PSG. Mecz już w środę. To będzie pierwsze spotkanie turnieju finałowego, który obywa się w Lizbonie na stadionach Benfiki i Sportingu.

W pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów w Lizbonie paryżanie byli stroną przeważającą, ale skuteczniejszy długo był włoski debiutant. W 27. minucie po nieco przypadkowej, ładnie wykończonej akcji prowadzenie Atalancie dał Mario Pasalić.

Ofensywnie grająca ekipa z Bergamo wcale nie cofnęła się do głębokiej obrony, ale po przerwie zaczęła coraz bardziej opadać z sił. Napór wytrzymała do 90. minuty. Wówczas po zgraniu piłki przez Neymara do siatki trafił Marquinhos. Sędzia doliczył pięć minut, a po chwili zawodnicy Thomasa Tuchela powstrzymali akcję Atalanty, wyprowadzili kontratak i rozstrzygnęli losy spotkania na swoją korzyść. Zdobywcą decydującej bramki na 2:1 był Eric Maxim Choupo-Moting, po asyście wprowadzonego w drugiej połowie Kyliana Mbappe. PSG w półfinale Ligi Mistrzów. Dokonało niemal cudu Do 90. minuty w... czytaj dalej »

"Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy"

- Żal jest ogromny, wydawało się, że damy radę, a byłoby to ogromne osiągnięcie. Mogę tylko podziękować chłopcom. Było tak blisko. Jednak to jest Liga Mistrzów. Kiedy grasz z jedną z najsilniejszych drużyn na świecie, jeśli chodzi o poziom techniczny i atletyczny, wszystko jest trudne - stwierdził Gasperini.

Zdaniem trenera Atalanty, PSG wygrało przede wszystkim dzięki jednemu zawodnikowi. - Mbappe był decydujący, ale zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by nie dopuścić do utraty goli. Mieliśmy kilka stałych fragmentów, w których byliśmy silni i mogliśmy przeprowadzić lepiej kilka kontrataków. Na dodatek trudno było także dlatego, że musieliśmy zastąpić Josipa Ilicica. Liga Mistrzów to szczególne zawody, tu szczegóły decydują - podkreślił Włoch.



Atalanta przegrała, ale i tak pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie w pierwszym w historii klubu sezonie w Lidze Mistrzów.

- Przed stadionem było wielu ludzi z Bergamo, którzy nadal świętują, ponieważ widzieli, że drużyna daje z siebie wszystko, gra z entuzjazmem i pasją. Mimo wszystko jesteśmy szczęśliwi. W przyszłym sezonie będziemy jeszcze lepsi - podsumował Gasperini.

Źródło: gettyimages.com Mina Gasperiniego mówi wszystko



W półfinale PSG zmierzy się ze zwycięzcą meczu RB Lipsk - Atletico. To starcie w czwartek na Estadio Jose Alvalade o godzinie 21.





Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon