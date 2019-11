Obrońca w bramce City. Mistrzowie Anglii pokpili sprawę z Atalantą

Przed dwoma tygodniami The Citizens ograli włoską ekipę przed własną publicznością 5:1. We wcześniejszych meczach nie stracili nawet gola, pokonując Dinamo Zagrzeb (2:0) i Szachtar Donieck (3:0).

Najniższy wymiar kary

Wymowna radość Lewandowskiego. Szykują się wielkie zmiany w życiu piłkarza Anna i Robert... czytaj dalej » Mistrzowie Anglii już w pierwszej odsłonie meczu w Mediolanie mogli rozstrzygnąć losy zwycięstwa i przypieczętować awans do kolejnej fazy. Po upływie zaledwie kilku minut gry rozmontowali defensywę Atalanty niczym na treningu. Wystarczyło dokładne podanie w pole karne, zgranie na jeden kontakt i wykończenie z pierwszej piłki w wykonaniu Raheema Sterlinga, a piłka wylądowała w bramce gospodarzy.

Dominacja Manchesteru City w tej części gry nie podlegała dyskusji. Piłkarze z Bergamo nie radzili sobie z wysokim pressingiem angielskiej drużyny i mieli ogromne problemy z przedostaniem się w okolice pola karnego rywali.

Jeszcze przed przerwą powinni przegrywać 0:2, lecz Gabriel Jesus fatalnie przestrzelił z rzutu karnego, podyktowanego za zagranie ręką Josipa Ilicicia.

Metamorfoza gospodarzy

Popis nastolatka na Santiago Bernabeu. Real zdemolował, PSG awansowało Hat-trick i... czytaj dalej » Po powrocie piłkarzy z szatni obie ekipy zmieniły się nie do poznania, choć na murawie pojawił się tylko jeden nowy zawodnik. Za bramkarza Edersona, który w pierwszej połowie doznał lekkiej kontuzji, wszedł Claudio Bravo.

To jednak piłkarze prowadzeni przez Gian Piero Gasperiniego zaczęli dyktować warunki na boisku, a The Citizens coraz częściej dawali się spychać do defensywy. Zaowocowało to golem w 49. minucie spotkania po trafieniu wypożyczonego z Chelsea Mario Pasalicia.

Obrońca między słupkami

Nie był to jednak koniec problemów gości. Zawodnicy Atalanty szukali kolejnych goli, a mistrzowie Anglii nie ustrzegali się błędów. Po jednym z nich z murawy wyleciał wspomniany Bravo, który w ostatnich minutach regulaminowego czasu gry wyszedł daleko przed pole karne i zahaczył atakującego Ilicicia.

W efekcie Guardiola musiał posłać między słupki nominalnego bocznego obrońcę Kyle'a Walkera. Reprezentant Anglii nie pozwolił się zaskoczyć i na finiszu zaliczył nawet kilka udanych interwencji. The Citizens dążyli już wyłącznie do obrony remisowego rezultatu, co ostatecznie udało im się osiągnąć. Po dobrej pierwszej odsłonie będą jednak opuszczać Mediolan z uczuciem niedosytu.

Awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów mogą sobie zapewnić w następnym spotkaniu z Szachtarem Donieck.

Atalanta - Manchester City 1:1 (0:1)

Bramki: dla Atalanty - Mario Pasalic (49.); dla Manchesteru - Raheem Sterling (7.).

Wyniki środowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa A

Real Madryt - Galatasaray Stambuł 6:0 (4:0)

Paris Saint Germain - FC Brugge 1:0 (1:0)

grupa B

Bayern Monachium - Olympiakos Pireus 2:0 (0:0)

Crvena Zvezda Belgrad - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Szachtar Donieck 3:3 (1:1)

Atalanta Bergamo - Manchester City 1:1 (0:1)

grupa D

Lokomotiw Moskwa - Juventus Turyn 1:2 (1:1)

Bayer Leverkusen - Atletico Madryt 2:1 (1:0)