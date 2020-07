Skorupski nie zatrzymał kolumbijskiego duetu. Atalanta wiceliderem Serie A

W pierwszej połowie to jednak Bologna stworzyła jedyną sytuację bramkową. W 39. minucie z rzutu wolnego przymierzył Musa Barrow, ale piłka wylądowała na poprzeczce. Pewna gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie Atalanta raziła pasywnością, co przełożyło się na nerwowe zachowanie jej trenera.

W 36. minucie Gian Piero Gasperini wdał się w rozmowę z sędzią Federico La Penną, a kilka chwil wcześniej niestosownie odezwał się do piłkarzy Bologny, czym rozwścieczył trenera gości Sinisę Mihajlovicia. Wymiana zdań z arbitrem też była nerwowa i zakończyła się czerwoną kartką dla szkoleniowca Atalanty.

Źródło: Getty Images Gian Piero Gasperini z czerwoną kartką w meczu Atalanta Bergamo - Bologna

Drugą połowę gospodarze rozpoczęli z większym animuszem. W 49. minucie swój zespół uratował Skorupski, efektownie broniąc strzał po ziemi Muriela z zaledwie ośmiu metrów.

Chwilę później groźnie uderzał Rafael Toloi, ale piłka o centymetry minęła słupek bramki strzeżonej przez Polaka.

Bologna też miała swoją szansę, ale w 62. minucie Barrow nie potrafił wykorzystać znakomitego podania Takehiro Tomiyasu i posłał piłkę nad poprzeczkę z zaledwie siedmiu metrów. To było kosztowne pudło.

W kolejnej akcji Atalanta wyprowadziła decydujący o losach meczu cios. Duvan Zapata odnalazł podaniem przed polem karnym Muriela, a ten wbiegł w szesnastkę i oddał precyzyjny strzał. Skorupski nie miał większych szans na skuteczną interwencję. Dla Kolumbijczyka był to już 18. ligowy gol w tym sezonie.



Gol 'made in Colombia'!!! #Zapata appoggia per #Muriel che infila a fil di palo il vantaggio nerazzurro!!!

A goal 'made in Colombia'!!! Zapata assists Muriel who breaks the deadlock, giving us the lead!!!#AtalantaBologna#GoAtalantaGohttps://t.co/F01kvACSTW — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 21, 2020





Od tego momentu gospodarze zaczęli grać z jeszcze większym polotem. Kolejnych bramek już jednak nie zdobyli, bo między słupkami dobrze dysponowany był Skorupski. 22. zwycięstwo w sezonie Serie A jest klubowym rekordem Atalanty.

Źródło: Getty Images Alejandro Gomez i Stefano Denswill w meczu Atalanta Bergamo - Bologna

Dzięki wygranej zespół Gasperiniego awansował na drugie miejsce w tabeli. Trzeci Inter, który w środę zagra u siebie z Fiorentiną, traci do niej dwa punkty. Pewna pozostania w lidze Bologna jest dziesiąta.

Atalanta – Bologna 1:0 (0:0)

Bramka: Muriel (63.)

Mecze 35. kolejki Serie A:

wtorek

Atalanta – Bologna 1:0

Sassuolo – AC Milan 21.45

środa

Parma – Napoli 19.30

Inter – Fiorentina 21.45

Lecce – Brescia 21.45

Sampdoria – Genoa 21.45

SPAL – AS Roma 21.45

Torino – Verona 21.45

czwartek

Udinese – Juventus 19.30

Lazio – Cagliari 21.45