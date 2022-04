Boniek z propozycją pomocy kadrze Ukrainy

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - komentuje losowanie grup MŚ 2022 Zbigniew Boniek w programie "Polska i Świat" na antenie TVN24.

Reprezentacja Ukrainy z powodu napaści przez Rosjan nie mogła wziąć udziału w marcowych barażach ze Szkocją. Jeśli nasi wschodni sąsiedzi wygraliby taką konfrontację, w finale czeka już na nich Walia.

Boniek z propozycją

Boniek wpadł na pomysł, jak pomóc Ukraińcom w tym trudnym czasie.

"Mała podpowiedź, jak chcemy pomóc w barażach Ukrainie, to zróbmy im przygotowawczy obóz w Polsce. Środki się znajdą. Byłby to piękny, konkretny gest" - zaproponował na Twitterze działacz europejskiej centrali.



Na propozycję Bońka na razie nie odpowiedział Polski Związek Piłki Nożnej, do którego de facto zwrócił się jej były prezes.

Cały czas nie ma także oficjalnej decyzji FIFA co do daty rozegrania barażu z udziałem Ukrainy, choć światowa federacja ogłosiła, że odbędzie się on w czerwcu. Wiadomo za to, z kim ewentualnie zmierzyłaby się mistrzostwach świata. Ukraina, Szkocja lub Walia trafi do grupy B, gdzie znajdują się już Anglia, Stany Zjednoczone i Iran.