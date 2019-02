Asysta Lewandowskiego. Pierwszy gol Bayernu w meczu z Herthą

W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern przegrał na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 1:3, a na zespół spadła fala krytyki. Dostało się również Lewandowskiemu, który usłyszał z ust eksperta stacji Sky Sports Dietmara Hamanna, że "stał się dla Bayernu problemem". Polak odpowiedział mu w najlepszy możliwy sposób – na boisku.

Choć Hertha bardzo szybko strzeliła gola, to Bawarczycy nie podłamali się i doprowadzili do wyrównania w 7. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony "Lewy" wygrał walkę z pilnującym go obrońcą, a piłka trafiła do Gnabry’ego, który nie zmarnował okazji.

Co więcej, to również Lewandowski rozpoczął akcję, po której padł drugi gol dla ekipy Niko Kovaca. Polak podał do Jamesa Rodrigueza, a ten dograł do świetnego tego dnia Gnabry’ego – Niemiec pewnym strzałem w 49. minucie dał prowadzenie Bayernowi.

Natomiast już w dogrywce Polak asystował po raz drugi - tym razem przy golu Kignsleya Comana. Zespół z Monachium ostatecznie zwyciężył 3:2.

Skromna wygrana RB Lipsk

W spotkaniach Pucharu Niemiec, które rozpoczęły się o godzinie 18:00 Holstein Kiel przegrało u siebie z Augsburgiem 0:1, a RB Lipsk wygrało tym samym stosunkiem z VfL Wolfsburg. Jedynego gola w drugim z wymienionych spotkań strzelił w 9. minucie Matheus Cunha.

Wyniki 1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3

środa:

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 1:0

Holstein Kiel – FC Augsburg 0:1

Hertha BSC - Bayern Monachium. 2:3 (po dogrywce)

FC Schalke 04 – Fortuna Duesseldorf 4:1