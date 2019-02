Bednarek z asystą, ale bez wygranej. Remis Southamptonu

Dziś Bednarek jest pewniakiem do gry

Ralph Hassenhuettl zdecydowanie postawił na Bednarka. Polskiego obrońcy nie zabrakło w wyjściowym składzie również na starcie z Burnley. Przed wizytą na Turf Moor Święci byli niepokonaniu w czterech meczach z rzędu. Jednym z pewniejszych punktów drużyny był w tych spotkaniach właśnie były zawodnik Lecha Poznań.

Dobrą formą mogli się pochwalić również gospodarze sobotniej rywalizacji, którzy w pięciu ostatnich kolejkach trzy razy wygrali i dwa razy zremisowali. Biorąc pod uwagę tabelę, gdzie oba zespoły miały po 23 punkty i znajdowały się tuż nad strefą spadkową, można było się spodziewać wyrównanego i zaciętego meczu.

W 6. minucie przed fenomenalną szansą na otworzenie wyniku stanął Danny Ings. Napastnik gości w stuprocentowej sytuacji przegrał jednak pojedynek z Tomem Heatonem.

W odpowiedzi dwukrotnie zagrożenie pod drugą bramką stworzyli piłkarze Burnley. Najpierw strzał z bliska Ashleya Barnesa rozpaczliwie zablokował Jannik Vestergaard, a następnie fatalnie spudłował Chris Wood.

Do ogromnej kontrowersji doszło w 32. minucie. Bramkarz Świętych Alex McCarthy rzucił się pod nogi szarżującego w polu karnym Barnesa, powodując jego upadek. Sędzia Anthony Taylor nie zdecydował się podyktować jedenastki, a napastnika Burnley ukarał jeszcze żółtą kartką. Powtórki pokazały, że McCarthy nie dotknął piłki. Gospodarzom należał się rzut karny.

Southampton mógł objąć prowadzenie zaraz po przerwie. Niewiele brakowało, a Wood pokonałby własnego golkipera. Przed samobójem uchronił go Phil Bardsley, który wybił piłkę z linii bramkowej.

Asystent Bednarek

W 55. minucie ze znakomitej strony pokazał się Bednarek. Polski obrońca zagrał piłkę z własnej połowy do Nathana Redmonda. Ten podciągnął z futbolówką kilkanaście metrów i mierzonym strzałem pokonał Heatona. Do bramki zdobytej w poprzednim sezonie przeciwko Chelsea, Bednarek dołożył teraz pierwszą asystę na boiskach Premier League. Dobrze pod skrzydłami Hassenhuettla gra Polak, dobrze prezentuje się również Redmond, który od momentu, gdy Austiak przejął stary po Marku Hughesie, strzelił już trzy gole i zaliczył dwie asysty. Wcześniej w tym sezonie w jego statystykach widniało wielkie zero.

Kwadrans przed końcem szansę na debiut w nowej drużynie otrzymał sprowadzony ze Stoke City Peter Crouch. Chwilę później doświadczony napastnik skutecznie powalczył o górną piłkę, ta spadła pod nogi Jacka Stephensa, który chcąc ją błyskawicznie wybić z własnego pola karnego… trafił w Bednarka. Odbitą futbolówkę przejął Barnes i mocnym strzałem próbował zaskoczyć McCarthy’ego. Bramkarz Southamptonu popisał się skuteczną interwencją.

Pech nie opuszczał Barnesa. W 82. minucie pięknie strzelił z woleja będąc w trudnej sytuacji, ale trafił w poprzeczkę bramki Świętych.

I gdy wydawało się, że Święci zgarną trzy punkty, w trzeciej minucie doliczonego czasu gry znów pożytek ze swojego wzrostu zrobił Crouch. Naciskany przez niego Stephens zagrał piłkę ręką i arbiter wskazał na "wapno". Do futbolówki podszedł Barnes. Nie pomylił się on z jedenastu metrów i w końcu miał powody do radości.

Burnley rzutem na taśmę zdołało wywalczyć na własnym boisku punkt w starciu z Southamptonem. Oba zespoły kontynuują więc swoje własne serie meczów bez porażki w lidze.

Southampton - Burnley 1:1